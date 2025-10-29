CHILE: Condenaron solo 10 años de cárcel al hombre que mató a delivery venezolano por llegar tarde con una hamburguesa en 2022

La justicia de Chile condenó este miércoles a solo 10 años en prisión al sujeto que mató a un delivery venezolano, llamado Hebert Sánchez, por llegar tarde con un pedido de una hamburguesa en 2022.

El imputado, identificado como Tomás Aguirre, apuñaló a Sánchez, de apenas 19 años, por una «demora» en su pedido en la localidad de Ñuñoa. La comunidad venezolana quedó conmocionada por el crimen y exigió justicia.

El juicio oral llegó a su fin este 29 de octubre y Aguirre fue declarado culpable del delito de homicidio simple. A pesar de que la Fiscalía de Oriente buscaba una condena por homicidio calificado, la justicia no estuvo de acuerdo con la petición.

Aguirre se pronunció ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y manifestó su remordimiento. «Estoy arrepentido. Sé que nada repara el daño, pero estoy trabajando con mi fe en Dios para ser mejor persona», agregó.

¿APELARÁN SENTENCIA DE AGUIRRE?

La fiscal jefa de Ñuñoa-Providencia, Rossana Folli, consideró que Aguirre cometió el crimen de forma premeditada. Sin embargo, evitó referirse a la conformidad o disconformidad del Ministerio Público ante la sentencia.

«La fiscalía evidentemente se opuso, pero el razonamiento de lo que el tribunal estima de acuerdo con las probanzas rendidas lo vamos a conocer el día 13 de noviembre en la sentencia», dijo Folli tras la audiencia.

La fiscal dijo tendrán que esperar la lectura de la sentencia para considerar una apelación. «Al decir que es un homicidio simple, lo que pudimos escuchar del veredicto es precisamente que fue una reacción impulsiva por parte del imputado hacia la víctima», concluyó.