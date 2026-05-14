Chile busca restablecer relaciones consulares con Venezuela: «Es la primera prioridad»

El gobierno de Chile busca restablecer relaciones consulares en Venezuela, luego de varios años interrumpidas, para atender la situación de miles de migrantes venezolanos, informó el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Pérez brindó una entrevista a la agencia EFE durante una visita a Nueva Delhi, en India. Luego de la ruptura de relaciones en 2024, el canciller señaló que los migrantes fueron los más afectados por esta medida.

«Hay más de 700.000 venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25.000 chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares», indicó Pérez.

El canciller adelantó que estuvo con su homólogo venezolano, Yván Gil, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En tal sentido, afirmó que se han dado los primeros contactos con el gobierno de Venezuela.

«Hemos iniciado conversaciones, me tocó estar con el canciller de Venezuela en la CELAC (…) Necesitamos normalizar la transferencia de información entre Chile y Venezuela para poder darle los servicios consulares a la gente que lo necesita», señaló.

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Por otra parte, Pérez sostuvo que cualquier problema interno en Venezuela se debe solucionar por vías democráticas. «Ojalá los venezolanos puedan avanzar en eso de acuerdo a sus propias normas y decisiones», añadió.

Luego de que el Gobierno de Gabriel Boric cuestionara la transparencia de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela optó por romper relaciones. La situación se ha mantenido así desde entonces.

Este escenario dejó en un limbo administrativo a cientos de miles de migrantes venezolanos radicados en Chile. A esto se suman complicaciones en los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.