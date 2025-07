«Chávez es un santo»: El video viral de Daniel Ortega que está dando de qué hablar

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló este lunes que el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez es un «santo».

«Es un santo, nació como santo, se comportó como un santo, con un corazón inmenso, llevándole no solo beneficios a su pueblo, no fue egoísta, sino que llevó beneficios a muchos pueblos, a muchas naciones, incluyendo a Nicaragua», acotó a propósito de conmemorarse el 71 aniversario del natalicio del fallecido mandatario venezolano.

En ese sentido, sostuvo que Hugo Chávez «es el santo más noble que ha conocido».

«En las conversaciones que teníamos, no había nada de maldad, no había nada de hacerle daño al otro, no, él lo que quería era que nos uniéramos y que nos ayudáramos y que Venezuela estaba dispuesta a ayudar en todo lo que se pudiera», recordó.

🇳🇮🗣️ Ortega reaparece y compara a Chávez con Jesucristo El dictador apareció para “conmemorar” este 28 de julio el natalicio de Hugo Chávez : 🗣️ “Un corazón tan grande, tan bueno como el de nuestro Señor Jesucristo… yo diría que este nació un santo en Venezuela”, dijo el… pic.twitter.com/mMedEOhtEf — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) July 29, 2025

DANIEL ORTEGA SOBRE CHÁVEZ

Asimismo, Daniel Ortega expresó que «los héroes nunca mueren, siempre luchan».

«Desde el primer momento sentí su firmeza, su ternura y un corazón tan grande, tan bueno, como el de nuestro señor Jesucristo», indicó durante el acto celebrado en el centro de convenciones ‘Olof Palme’, en Managua.

El presidente de Nicaragua manifestó que Nicolás Maduro «ha sabido llevar la espada y defender» a Venezuela. Incluso aprovechó para felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por la victoria en las elecciones municipales.

«Esta victoria es una gran derrota para los imperialistas de la tierra y levanta la moral de los pueblos que están luchando», dijo.