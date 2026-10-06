Centro Europeo de Enfermedades vigila posible caso mortal de peste neumónica en Siberia

EFE.- El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) informó este martes de que sigue de cerca la muerte por un posible caso de peste neumónica de una trabajadora de un laboratorio que estudia patógenos peligrosos en la región de Irkutsk (este de Rusia) el 2 de octubre.

«Basándose en la información limitada disponible actualmente, no hay informes de casos secundarios ni evidencias de transmisión sostenida entre humanos que podría causar una mayor propagación de la enfermedad», añadió en un comunicado este organismo de referencia para enfermedades de la Unión Europea (UE), con sede en Estocolmo.

El ECDC resalta que la peste neumónica es una enfermedad infecciosa seria que se transmite a través de gotas de tos y que requiere contacto estrecho y prolongado con alguien con síntomas, que puede ser tratada de forma efectiva con antibióticos ya disponibles y que no ha habido casos en la UE desde hace décadas.

«Los pacientes con sospechas de peste neumónica o diagnóstico confirmado deben ser aislados y se les debe ofrecer tratamiento apropiado evaluado por un profesional de la salud especializado. Los contactos estrechos deben ser identificados con rapidez y monitorizados», apuntó el ECDC.

El Gobierno de Estados Unidos emitió el 4 de octubre una alerta por este caso, a la que el Kremlin respondió al día siguiente con un llamamiento a la calma y a tener en cuenta exclusivamente las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor.

Éste aseguró que se trata de una «neumonía de etiología no establecida».

Según medios rusos, las autoridades pusieron en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, incluyendo un centro pediátrico, por sospechas de peste pulmonar.