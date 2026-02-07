Cayó venezolano implicado en el secuestro de reconocida empresaria en Perú

La Policía Nacional del Perú detuvo a un ciudadano venezolano implicado en el secuestro de la empresaria arrocera Lilian Vega, identificado como Carlos Pérez, de 23 años, apodado alias “Carlitos”, luego de que lo interceptaran agentes policiales en Lima Norte casi un año después del crimen.

Las autoridades identificaron al joven venezolano como un integrante estratégico de la peligrosa organización criminal denominada «La Cota 905». Según las investigaciones policiales, este sujeto cumplía la función de vigilar y espiar cada movimiento de la víctima antes de ejecutar el rapto.

La captura del venezolano ocurrió mientras este desempeñaba labores como vigilante en las instalaciones del centro comercial Fiori. La policía presentó evidencia de comunicaciones telefónicas que vinculan directamente al extranjero con las coordinaciones previas al delito cometido contra la empresaria.

El jefe del operativo confirmó que el detenido venezolano fue la pieza encargada de facilitar información clave a la banda delictiva. Tras el rescate de la empresaria, los agentes ya han detenido a más de una decena de personas, la mayoría de ellas también de nacionalidad extranjera.

Con la detención de este joven venezolano, la Policía Nacional del Perú busca desarticular por completo a los remanentes de La Cota 905 en el país. Esta banda criminal, cuyo nombre está inspirado en la localidad caraqueña, ha sembrado el terror en Lima Norte mediante secuestros, reglajes y diversos delitos vinculados al crimen organizado.

El caso de Lilian Vega conmocionó a la opinión pública peruana debido a la violencia con la que operaba esta estructura criminal de origen transnacional, reseñó Panamericana. La captura de Pérez representa un avance crucial para cerrar un expediente que mantuvo en vilo al sector empresarial de Lima Norte durante meses.