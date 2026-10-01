Cayó venezolana en Perú, la acusan de ejecutar un perverso plan para captar hombres y secuestrarlos

Las autoridades policiales peruanas capturaron a una venezolana de 26 años, identificada como Thais Beatriz Yvones Rodríguez, quien, supuestamente, estaría involucrada en tres secuestros ocurridos en apenas 48 horas en Lima.

La Policía Nacional de Perú (PNP) identificó a Yvones como integrante de una banda dedicada al secuestro en la capital peruana. De acuerdo a medios locales, la joven desempeñaba un papel crucial antes de los crímenes.

Las investigaciones determinaron que Yvones identificaba potenciales víctimas y se acercaba a ellas para obtener información. Así pues, llegó a conocer las rutinas, movimientos y lugares frecuentados de los objetivos.

Se presume que esta información fue de suma importancia para que los secuestradores eligieran el momento y lugar ideal para secuestrar a las víctimas. Habría imágenes de cámaras de seguridad que respaldan esta hipótesis.

MODUS OPERANDI DE YVONES

Uno de los secuestros se remonta hasta el martes, 22 de septiembre, en San Juan de Lurigancho. El operador de una empresa salió de su casa para verse con una mujer, pero fue secuestrado después de que ella lo abrazara.

«Estas víctimas ya han sido seleccionadas previamente. Y cuando uno selecciona a una víctima siempre, luego de la selección viene la etapa del reglaje», dijo el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Secuestro y Extorsiones de la PNP

Otros dos secuestros ocurrieron 24 horas después, uno de ellos contra el propietario de una pastelería. La tercera víctima el propietario de una distribuidora de gas, pero la banda se equivocó y secuestró a uno de los trabajadores.

Las investigaciones condujeron a la PNP hasta una vivienda en el sector Punta Hermosa, en donde encontraron a la tercera víctima. Yvones y su pareja, Israel Raque, fueron detenidos a bordo de un carro Carabayllo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL POLÉMICO VIDEO DE DOS INFLUENCER «MONTADOS» SOBRE UNA TORTUGA MARINA Y LA GRAVE CONSECUENCIA QUE ENFRENTAN

La joven negó conocer las actividades delictivas cuando fue detenida o que había una persona secuestrada en la casa. «No, no, de verdad no sabía eso. Cuando me informaron todo eso, de verdad quedé impactada», apuntó.

Además de Yvones, las autoridades también detuvieron a otras siete personas, seis hombres y una mujer, todos venezolanos. Los agentes incautaron un arma de fuego, 14 municiones, un vehículo, dos motos y seis celulares.