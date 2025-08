¿Cavando su propia tumba? El estremecedor video de un rehén israelí publicado por Hamás

El grupo terrorista Hamás publicó este sábado un estremecedor video donde un rehén israelí cava su propia tumba dentro de un túnel, que supuestamente está ubicado dentro de la franja de Gaza.

El clip lo difundieron las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, que ya había publicado el viernes imágenes del mencionado rehén, identificado como Evyatar David, mostrando su extrema delgadez.

En el video el joven menciona que intercala lentejas o judías de un día para otro, y entre medias llega a pasar entre una y tres jornadas sin comer.

Generalmente los videos de las milicias palestinas en Gaza suelen estar guionizados, según han explicado otros rehenes que han salido del enclave; sin embargo estos también han relatado cómo se les ha privado de alimento o han sufrido agresiones físicas o psicológicas.

«Esta es para dos días, para mantenerme con vida», dice el rehén con gesto neutral en el metraje, mientras come directamente de una lata.

ENVIÓ MENSAJE A NETANYAHU

El joven aprovechó el video para enviar también un mensaje al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien acusa de «abandonarlo».

«Siento que sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros», advirtió David.

En este sentido, recordó que en Israel manejan entre sus valores el «no dejar a nadie atrás», por lo que afirmó sentirse «engañado».

«Había oído que en Israel el Gobierno se tiene que preocupar por los prisioneros y por cualquiera encarcelado por el enemigo. Siento que me han abandonado. Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira», lamentó el joven en las imágenes que se han viralizado en las últimas horas.