Caso viral en Turquía: La acción de un policía evitó que un pakistaní tomara una trágica decisión subido al techo de su vehículo

Los habitantes de Estambul (Turquía), vivieron momentos de tensión este viernes 13 de noviembre, cuando un ciudadano pakistaní amenazó con quitarse la vida. Lo hizo al detener su carro en uno de los puentes más transitados de la ciudad, se subió al techo, con un arma en la mano apuntándose a la cabeza.

Videos difundidos por redes sociales mostraron que llegó la policía al lugar para tratar de disuadirlo. Pero, uno de los oficiales subió también al techo del vehículo y habló con el hombre, por aproximadamente hora y media, hasta que lo convenció de bajar sano y salvo.

Las imágenes muestran al oficial conversando con el pakistaní quien en reiteradas oportunidades se colocó la pistola en la cabeza, hasta que finalmente la soltó y se abrazó al policía.

ESTÁ DETENIDO

Según medios locales, luego de los momentos de tensión, la policía aprehendió al hombre, cuya identidad no se conoció, salvo por las iniciales MN. Solo se supo que el hombre tiene unos 30 años.

La agencia de noticias turca Demirören News Agency (DHA), precisó que el incidente tuvo lugar alrededor de las 10:20 hora local en el Puente de los Mártires 15 de Julio de Estambul.

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El puente cruza el estrecho del Bósforo y conecta la parte asiática y europea de la ciudad, soportando un gran volumen de tráfico diariamente.

Por su parte, la agencia de noticias Anadolu, informó que el ciudadano pakistaní viajaba desde el lado asiático hacia el lado europeo cuando detuvo su coche en el carril izquierdo.

Portaba una pistola y ondeaba las banderas de Pakistán y Turquía. Las imágenes captadas en el lugar también mostraron una bandera israelí bajo sus pies. Medios locales informaron que coreaba consignas contra Israel.

Los vecinos alertaron a las autoridades tras presenciar la situación. Agentes de policía y de operaciones especiales llegaron al lugar debido al arma y al riesgo de que el individuo se hiciera daño.

Los medios turcos no aclararon de inmediato a qué consecuencias legales podría enfrentarse ni qué circunstancias personales motivaron sus acciones.

Las imágenes grabadas con un dron captaron el operativo policial y la congestión vehicular. El tráfico en el puente se reanudó una vez que el hombre fue reducido sano y salvo y su vehículo fue retirado.