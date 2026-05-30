Caso Plus Ultra: Rodríguez Zapatero también recibió transferencias de fondos de inversión chinos

A medida que transcurren los días, el caso Plus Ultra y la trama de corrupción que involucra al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, siguen dando de qué hablar.

El hallazgo más reciente reflejado por la prensa española indican que el exmandatario recibió transferencias de dinero entre 2020 y 2025 procedentes de consultoras, fondos de inversión, think tanks y sociedades vinculadas al ecosistema empresarial chino. Esto, además de otras operaciones relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

De acuerdo con la información adelantada por El Mundo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recoge pagos efectuados por distintas entidades con intereses en España y China.

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Entre ellas figura ChinaLink Asia Holdings, fondo de inversión vinculado a proyectos tecnológicos y energéticos, cuyos pagos al expresidente ascenderían a más de 159.000 euros.

La documentación analizada relaciona estas transferencias con actividades declaradas de asesoramiento estratégico, mediación internacional, conferencias y análisis geopolítico.

MÁS EMPRESAS

La investigación sitúa también en el foco a empresarios con presencia en China, entre ellos Javier Romero, presidente de ChinaLink, vinculado a inversiones en energías renovables. También tiene que ver con y al desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno verde en Andalucía.

Igualmente aparecen otras sociedades como Mimo Advisors, Gate Center, Thinking Heads y varias empresas radicadas en Asia. Los investigadores también analizan estas transferencias.

MÁS VENEZOLANOS EN LA MIRA

Paralelamente, el medio The Objective informó de que la UDEF investiga conversaciones de WhatsApp intervenidas entre el empresario venezolano Danilo Díazgranados y el abogado Miguel Palomero.

Según esta información, los mensajes reflejarían presuntas gestiones realizadas para favorecer intereses de personas vinculadas a la trama investigada, incluyendo supuestos contactos con altos responsables policiales.

Los investigadores analizan, entre otros extremos, un posible pago de 7.000 euros relacionado con actuaciones atribuidas al entonces comisario de Barajas Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de Policía en Canarias.

Las pesquisas también examinan el papel desempeñado por diversos empresarios próximos al expresidente.

OPERACIONES INMOBILIARIAS

Según publica El Español, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) incorporó al sumario una operación inmobiliaria realizada en 2011 mediante la cual Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”.

El presunto testaferro de Zapatero adquirió una vivienda propiedad del expresidente y de su esposa en Vera (Almería). La investigación también señala que algunas sociedades vinculadas a Martínez habrían utilizado posteriormente ese inmueble como domicilio social.

Mientras que El Debate informó de que la caja fuerte donde se encontraron las joyas de Rodríguez Zapatero estaba en el despacho del jefe de gabinete de la oficina y que los investigadores estudian igualmente el uso de recursos públicos destinados al mantenimiento de la estructura de apoyo del expresidente.

Las distintas líneas de investigación confluyen en la causa que instruye la Audiencia Nacional en torno al rescate de Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 por importe de 53 millones de euros.

El juez instructor analiza si existió una estructura organizada destinada a influir en decisiones administrativas y empresariales para obtener beneficios económicos.

La audiencia de Rodríguez Zapatero está prevista para el 17 y 18 de junio.