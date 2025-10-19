Mundo

Carmen Meléndez asistirá a una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano este 20-Oct

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Meléndez

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien lidera la delegación del gobierno de Nicolás Maduro en el Vaticano, informó que tiene previsto asistir este lunes a la audiencia que ofrecerá el papa León XIV donde espera intercambiar palabras con el pontífice.

«Este domingo es la celebración, la canonización de nuestros santos. Además de los dos santos de Venezuela hay cinco santos más, pero nosotros vamos a tener audiencia y seguramente vamos a tener la oportunidad de saludar al papa y hablarle», dijo en una breve entrevista.

«Ya tuvimos la oportunidad de saludarlo cuando fue el acto que el asumió como papa, vinimos en esa delegación y tuvimos la oportunidad e hablar con él y él dijo que iba a estar muy pendiente de Venezuela, de la paz y la justicia en Venezuela», añadió.

LEA TAMBIÉN: MOMENTO HISTÓRICO: DEVELARON LA PRIMERA ESTATUA CON AUREOLA DE SANTO DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Por otra parte, Meléndez detalló, además, las actividades que la delegación del gobierno de Maduro realizó en Roma, Italia. En tal sentido, informó que se firmó un acuerdo de hermanamiento entre el municipio Libertador de Caracas, Venezuela, y el municipio europeo Roma Montesacro de la capital italiana que tendrá vigencia a partir de este 18 de octubre.

«Este acuerdo, que se suscribe en Roma, Italia, permitirá el fortalecimiento institucional entre ambos municipios, para optimizar las actividades de gestión urbana, transporte público, vivienda, protección ambiental, salud, turismo, vialidad, desarrollo social, educación, patrimonio, agricultura urbana, ecología, entre otras», precisó.

«Agradezco al presidente de este municipio romano, Paolo Emilio Marchionne, por su disposición a continuar fortaleciendo los lazos de hermandad entre ambas localidades, por el bienestar de nuestras ciudades y pueblos. La santidad del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles nos unen en la fe y también en la solidaridad», concluyó.

