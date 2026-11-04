¿CARA O SELLO? Insólita elección de un alcalde fue decidida lanzando una moneda al aire

Las autoridades electorales de Perú tuvieron que recurrir a una moneda para que la suerte definiera el miércoles la elección del alcalde de una remota localidad andina tras registrarse un empate de votos en los comicios municipales.

La curiosa situación ocurrió en Conima, un distrito de la región de Puno, fronteriza a Bolivia, donde el azar favoreció al candidato Rubén Quispe del partido Somos Perú, informó el Jurado Electoral Especial de Huancané.

El alcalde electo compitió con Salomino Mamani, del partido País para Todos, con quien había empatado en votos al 100% de las actas contabilizadas de las elecciones del pasado 4 de octubre. Cada uno obtuvo 671 votos, según las autoridades.

«Mi objetivo siempre era ganar, ya está dicho por el Señor (Dios), ahora vamos a trabajar por mi pueblo», dijo a la prensa Quispe.

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La ley peruana establece que en casos de empate en elecciones, el ganador se determina mediante sorteo. Los participantes pueden optar por una moneda o bolillas.

Un funcionario del Jurado Electoral fue el encargado de lanzar al aire la moneda de un sol. El ganador había elegido el reverso.

Conima es un pequeño municipio con 3.500 habitantes, cerca al lago Titicaca, a 3860 metros de altitud.

CON INFORMACIÓN DE AFP