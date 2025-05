Caos en Liverpool: Más de 15 personas atropelladas durante celebraciones por el título de la Premier League

Momentos de caos se vivieron en la tarde de este lunes en la ciudad de Liverpool, en Reino Unido, cuando un vehículo atropelló a más de 15 fanáticos durante un desfile de celebración por el título del equipo homónimo en la Premier League.

En redes sociales se viralizó el video del siniestro, en el que se aprecia a una camioneta embistiendo a los fanáticos que estaban en medio de la calle. El conductor parece que serpentea entre la multitud antes de detenerse.

🚨BREAKING: Footage of the attack in Liverpool city centre were someone deliberately drove in to the crowd pic.twitter.com/LbN0UGckwJ

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 26, 2025