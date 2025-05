Caos en Jordania: Impactantes inundaciones arrasaron una de las maravillas del mundo antiguo

Momentos de terror se vivieron este lunes en Petra, una de las maravillas del mundo antiguo en Jordania, cuando las intensas lluvias provocaron severas inundaciones en el yacimiento arqueológico.

En redes sociales circularon videos de las inundaciones en Petra. En las imágenes se aprecia que miles de litros de agua bajan por las piedras, mientras que cientos de turistas estaban en el lugar.

Los organismos de emergencias se desplazaron hasta Petra y evacuaron a unos 1.800 turistas. Asimismo, encontraron los cuerpos de una mujer y su hijo, ambos de nacionalidad belga, que murieron ahogados.

Jordanian authorities evacuated nearly 1,800 tourists from Petra on yesterday after flash floods hit the ancient archaeological site.

Known for its rock-carved tombs and temples, including the iconic Treasury, Petra saw crowds gathered before rescue teams moved them to safety. pic.twitter.com/7O7gEeQ3pL

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 5, 2025