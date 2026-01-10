Canciller dice que Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez, como tampoco reconocía a Maduro

(EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró este viernes que su país no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, como tampoco lo hacía con Nicolás Maduro.

«No tiene que quedar ninguna duda de cuál es nuestra actitud para con las actuales autoridades de Venezuela. Nosotros nunca lo reconocimos. Fuimos coherentes desde las elecciones en no reconocer las autoridades», apuntó el ministro de Relaciones Exteriores, haciendo alusión a las presidenciales celebradas en julio de 2024.

En ese sentido, Lubetkin puntualizó a la prensa: «De la misma forma que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien hoy se ha puesto en la posición de Maduro. Son parte de la misma realidad, para nosotros no fue elegido democráticamente».

Más allá de esto, el canciller aseguró que lo ocurrido el pasado 3 de enero «solo desequilibra el escenario internacional» y afecta a todos.

Ese día, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo «con éxito» un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, resultó capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y sacado por aire del país.

Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», indicó un comunicado emitido por la Cancillería.

Un día después, en una rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi reafirmó «la posición histórica» del país en cuanto a su adhesión a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de las naciones y defensa del derecho internacional.

Además, confirmó que Uruguay se adhirió a un comunicado en el que junto a Brasil, Chile, Colombia, España y México rechazaron «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

Por otra parte, este jueves, el mandatario aseguró en una rueda de prensa que el hecho de que Maduro ya no se encuentre gobernando Venezuela será una buena noticia si el régimen autoritario deja de existir y aparece una democracia.

«En la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia sí, si no es lo mismo», valoró Orsi ante la pregunta de si era una buena noticia que Maduro ya no liderara el país. EFE