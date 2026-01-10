Mundo

Canciller dice que Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez, como tampoco reconocía a Maduro

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Canciller dice que Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez, como tampoco reconocía a Maduro
Foto: Cortesía Uy.Press

(EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró este viernes que su país no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, como tampoco lo hacía con Nicolás Maduro.

«No tiene que quedar ninguna duda de cuál es nuestra actitud para con las actuales autoridades de Venezuela. Nosotros nunca lo reconocimos. Fuimos coherentes desde las elecciones en no reconocer las autoridades», apuntó el ministro de Relaciones Exteriores, haciendo alusión a las presidenciales celebradas en julio de 2024.

Leer Más

Un reloj de bolsillo de oro recuperado de una pareja de ancianos que se ahogó cuando se hundió el transatlántico Titanic se vendió por la cifra récord de 1,78 millones de libras (dos millones de euros) en una subasta en el sur de Inglaterra. 
Un reloj recuperado del Titanic se vende en subasta por un récord de dos millones de euros
España rechaza extradición de ex miss Ninoska Vásquez a México, porque caso «podría ser montaje de su ex»
Brasil: Niño de 9 años se coló en clínica veterinaria y lo que le hizo a 23 animales fue perturbador

En ese sentido, Lubetkin puntualizó a la prensa: «De la misma forma que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien hoy se ha puesto en la posición de Maduro. Son parte de la misma realidad, para nosotros no fue elegido democráticamente».

Más allá de esto, el canciller aseguró que lo ocurrido el pasado 3 de enero «solo desequilibra el escenario internacional» y afecta a todos.

Ese día, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo «con éxito» un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, resultó capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y sacado por aire del país.

LEA TAMBIÉN: REPSOL DICE A TRUMP QUE QUIERE «INVERTIR CON FUERZA» EN VENEZUELA Y TRIPLICAR PRODUCCIÓN

Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», indicó un comunicado emitido por la Cancillería.

Un día después, en una rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi reafirmó «la posición histórica» del país en cuanto a su adhesión a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de las naciones y defensa del derecho internacional.

Además, confirmó que Uruguay se adhirió a un comunicado en el que junto a Brasil, Chile, Colombia, España y México rechazaron «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

Por otra parte, este jueves, el mandatario aseguró en una rueda de prensa que el hecho de que Maduro ya no se encuentre gobernando Venezuela será una buena noticia si el régimen autoritario deja de existir y aparece una democracia.

«En la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia sí, si no es lo mismo», valoró Orsi ante la pregunta de si era una buena noticia que Maduro ya no liderara el país. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Bancos internacionales estudiarían invertir en Venezuela tras medidas recientes de EEUU en su sector petrolero
Mundo
Pdvsa anunció retorno de buque petrolero a aguas venezolanas tras «operación conjunta» con EEUU
Venezuela
Trinidad y Tobago se muestra optimista para mantener acuerdos energéticos con Venezuela
Trinidad y Tobago se muestra optimista para mantener acuerdos energéticos con Venezuela
Mundo