Canciller de España se reunió con españoles liberados en Venezuela: «Si el país da pasos, lo lógico es que las sanciones desaparezcan»

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, valoró la liberación de un grupo de presos políticos en Venezuela, entre ellos varios españoles.

«Es un muy buen indicio, un primer paso en esta nueva etapa que veníamos reclamando desde hace tiempo y debe continuar. De hecho, la primera comunicación que dirigimos a la nueva presidenta encargada iba en la línea de solicitar la liberación de los presos españoles», indicó.

Incluso este miércoles recibió a tres de los seis españoles que estaban en cárceles de Venezuela con los que conversó sobre lo que vivieron en prisión y su retorno a España tras la captura de Nicolás Maduro.

En la reunión estuvieron presentes José María Basoa, Miguel Moreno, Sofía Sahagún y Rocío San Miguel.

Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar. Orgulloso del trabajo de nuestro Servicio Exterior, en especial @EmbEspVenezuela por su labor. pic.twitter.com/kjxDxcqFSv — José Manuel Albares (@jmalbares) January 14, 2026

Ninguno de ellos realizó declaraciones a su llegada ni a la salida del encuentro de poco más de una hora.

«Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar», señaló el titular de Exteriores en su mensaje, en el cual agradeció su labor de la embajada de España en Caracas.

ELIMINACIÓN DE SANCIONES

Albares también reveló que si las nuevas autoridades venezolanas siguen dando pasos hacia una transición democrática, España pedirá a la Unión Europea que se replanteen las sanciones impuestas al gobierno venezolano.

«Las sanciones de la Unión Europea, la mayoría de ellas planteadas a iniciativa española, no son un fin en sí mismas, son un medio para conseguir un fin. Y el fin es esa solución dialogada, pacífica, democrática. Y, por tanto, están ahí para impulsarla. Si se dan pasos hacia lo que quiere la Unión Europea, lo más lógico es que esas sanciones vayan desapareciendo», comentó en entrevista con el diario El País.

«De hecho, lo que a mí me gustaría es que un día ya no fuera necesaria ningún tipo de sanción porque Venezuela ha conseguido poner una solución encima de la mesa como queremos los españoles y los europeos. Se están dando pasos que saludamos y que van en esa dirección que queremos, como todas esas liberaciones que estamos viendo. Por tanto, si esto continúa así, no solamente España, sino todos los países de la UE, nos lo plantearemos», aseveró.

LEA TAMBIÉN: CANCILLER RUSO APOYA LA POLÍTICA DE DELCY RODRÍGUEZ DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA VENEZOLANA

A corto plazo, reiteró que plantearán quitar las sanciones en contra de Delcy Rodríguez. «En estos momentos ejerce la Presidencia, eso sí merece una reflexión, casi diría automática, porque es como suele funcionar la Unión. Eso unido al hecho de que se están produciendo liberaciones de presos se trata de una nueva etapa, eso salta a la vista. Por lo tanto, como mínimo, hay que hacer una reflexión sobre cómo debe posicionarse y adaptarse la Unión Europea a la nueva etapa. Y la voz de España es definitiva en este sentido».

Con respecto a la postura de Estados Unidos que está priorizando mejorar la industria petrolera, antes que lograr una transición a la democracia, consideró que este cambio político no debe imponerse desde fuera.

«Lo que queremos es que la decidan los propios venezolanos. La solución tiene que ser genuinamente venezolana y eso no puede venir más que de un diálogo lo más amplio posible entre Gobierno y oposición. Si España puede ayudar a ello, si así lo quiere Venezuela, estamos dispuestos. Tenemos una interlocución con el Gobierno de la presidenta encargada (Delcy Rodríguez) y con los principales líderes opositores, por supuesto Edmundo González», sentenció.