Brasil reconoció a Delcy Rodríguez como «presidenta interina» tras detención de Maduro

El gobierno de Brasil reconoció este sábado a Delcy Rodríguez como la «presidenta interina» de Venezuela, en respuesta a la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, un acto que Brasilia calificó como «una violación al derecho internacional».

Desde el Palacio de Itamaraty, la secretaria ejecutiva de la Cancillería, María Laura da Rocha, puntualizó que actúan en «estricto apego» a su tradición diplomática.

«Brasil continúa a favor del derecho internacional, que es la posición tradicional brasileña contra cualquier tipo de invasión territorial. Estamos a favor de la soberanía de los países», sentenció. Lo hizo tras concluir una reunión de emergencia por teleconferencia liderada por Luiz Inácio Lula da Silva.

🔴 Representantes do Ministério das Relações Exteriores fazem mais uma coletiva de imprensa, na tarde de 3 de janeiro. Acompanhe ao vivo, direto do Palácio Itamaraty. https://t.co/RclEtwNm56 — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 3, 2026

Rocha sumó que Brasil llevará esta posición al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en la sesión del próximo lunes.

Pese a la magnitud del operativo militar ejecutado por Washington, Rocha aclaró que no le «corresponde» a Brasil establecer contacto con el Gobierno de Estados Unidos. Por ello, no existen reuniones previstas con la administración de Donald Trump.

En cambio, dijo que «se está considerando» convocar a una reunión de nivel ministerial con los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

PANAMÁ NO RECONOCERÁ A DELCY RODRÍGUEZ

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reveló que no tiene planes de reconocer a Delcy Rodríguez. Al mismo tiempo, reafirmó su postura de que debe ocurrir una transición que lleve al poder al líder opositor venezolano Edmundo González.

«Mi gobierno no va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, o como quieran llamarle. Es la misma jeringa con el mismo pistón, no teníamos relaciones políticas con Maduro pues no la vamos a tener con Rodríguez, independientemente que otros quieran tenerlas o apoyarla», dijo Mulino al programa de radio Panamá en Directo.