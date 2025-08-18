Boric reaccionó contundentemente a la captura de sicario venezolano que se fugó de Chile

Mundo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró este lunes la captura en Colombia del venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, un presunto sicario de la banda criminal El Tren de Aragua.

El caso de Mejía generó especial polémica en Chile, puesto que fue liberado por error y huyó del país. De acuerdo a medios internacionales, el sicario estaba involucrado en el homicidio de un hombre a mediados de junio.

Poco después de la recaptura de Mejía en la ciudad de Barranquilla, Boric destacó la labor de los organismos de seguridad. «Lo hemos dicho y hemos cumplido. Dónde estén, los vamos a encontrar», apuntó en X (Twitter).


Por su parte, Carabineros confirmó en sus redes sociales la captura de Mejía, Precisó que el procedimiento se logró gracias a la colaboración con la Policía Nacional de Colombia y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

MEJÍA HABLÓ TRAS SU CAPTURA

Mejía es señalado por las autoridades chilenas de estar detrás de la muerte del empresario José Felipe Reyes Ossa, también conocido como el ‘Rey de Meiggs’. El crimen ocurrió el pasado 19 de junio en la localidad de Ñuñoa, en Santiago de Chile.

Una vez huyó del territorio chileno, se emitió una circular roja de Interpol en contra de Mejía por el delito de homicidio calificado. De acuerdo a las investigaciones, sería cabecilla del Tren de Aragua en Chile.

Mejía fue trasladado a un cuartel policial de Bogotá, en donde declaró a la prensa. Tras ser cuestionado por su papel en la muerte de José Reyes, el presunto sicario respondió a un periodista: «Según usted era empresario».

El 8º Juzgado de Garantía acogió la solicitud de extradición de Alberto Mejía desde Colombia. Ahora remitió el caso a la Corte de Santiago para continuar el procedimiento y que el sospechoso enfrente la justicia.

