Bloomberg: FMI comenzaría a usar datos oficiales de Venezuela para estimaciones económicas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tendría previsto comenzar a usar los datos oficiales del gobierno de Venezuela para sus estimaciones económicas, mientras que el organismo avanza en su cooperación con el país.

Un alto enviado del FMI visitó Venezuela en julio por primera vez en dos décadas y un equipo permaneció en el país hasta principios de septiembre. Esta delegación presentará una evaluación sobre el estado económico del Estado.

Según dijeron fuentes conocedoras del asunto al medio Bloomberg, este estudio se basará, en parte, en los datos facilitados por el gobierno. En tal sentido, no se limitará exclusivamente a las estimaciones del personal técnico del FMI.

Cabe destacar que los datos de años previos será una combinación entre la información oficial y las estimaciones del FMI. Para las cifras de 2026 en adelante, sí se usarán los propios análisis de los técnicos del Fondo.

FMI EN VENEZUELA

El Fondo publicará el próximo martes, 13 de octubre, el informe Perspectivas de la economía mundial. Se espera que, por primera vez en décadas, el estudio del FMI cuente con datos económicos de Venezuela.

En marzo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó datos de inflación correspondientes a 2025 y ha reanudado las actualizaciones mensuales. Se trata de la primera publicación oficial al respecto desde noviembre de 2024.

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Se considera que el intercambio de datos por parte de Venezuela es un paso fundamental para que se retome la revisión económica rutinaria, la cual no se realiza desde 2004. Igualmente, el FMI aclaró que el país no ha solicitado financiación.

El FMI confirmó la semana pasada la apertura de una oficina en Venezuela y la continuación de la cooperación técnica. Incluso, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió el 21 de septiembre con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.