El Banco Mundial manifestó este martes su respaldo al «plan de estabilización macroeconómica y recuperación financiera» de Venezuela y expresó su compromiso por apoyar en la mejora de la situación económica del país.

El gobierno de Delcy Rodríguez presentó este plan para la «recuperación y la prosperidad» del país. Apenas unas horas después, Susana Cordeiro, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, se pronunció al respecto.

«Celebramos la publicación del Programa Nacional para la Recuperación y la Prosperidad de Venezuela, así como los esfuerzos en curso para implementar un plan de estabilización que pueda mejorar las condiciones de vida», dijo Cordeiro.

La directiva también destacó las circunstancias en las que fue anunciado el plan. «Tras el reciente y devastador terremoto (del pasado 24 de junio), este trabajo cobra una importancia aún mayor», dijo en su cuenta de X (Twitter).

COMPROMISO DEL BANCO

El Banco Mundial y el gobierno de Rodríguez han tenido acercamientos y mejorado sus relaciones, buscando impulsar la recuperación del país. Tras la publicación del plan económico, la organización afirmó que el compromiso permanece intacto.

«Está firmemente comprometido a seguir colaborando con las autoridades para apoyar una recuperación que sea estable, inclusiva y duradera», concluyó Cordeiro, que acompañó el mensaje con una foto panorámica de Caracas.

Banco Mundial celebró plan de recuperación y manifestó «compromiso» con Venezuela

Celebramos la publicación del Programa Nacional para la Recuperación y la Prosperidad de Venezuela, así como los esfuerzos en curso para implementar un plan de estabilización que pueda mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Tras el reciente y devastador terremoto, este trabajo cobra una importancia aún mayor. El Banco Mundial está firmemente comprometido a seguir colaborando con las autoridades para apoyar una recuperación que sea estable, inclusiva y duradera. — Susana Cordeiro Guerra (@scordeiroguerra) November 24, 2026



El plan de recuperación reconoce una deuda pública de 237.500 millones de dólares. Ante este escenario, presentó un diagnóstico del estado de la economía y se presentó un plan integral para la recuperación financiera del país.

La propuesta cuenta con distintos pilares, como la recaudación fiscal, ingresos petroleros y la estabilidad cambiaria. Mientras tanto, en un periodo de tres años, se pasará por las fases de normalización, recuperación y diversificación.