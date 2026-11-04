Banco francés denunció que le robaron €100 millones en ciberataque, una semana después de Binance

El banco regional francés Crédit Mutuel Arkéa declaró que fue víctima de un ciberataque por unos 100 millones de euros (112 millones de dólares), según una estimación provisional, indicó el miércoles por la noche en un comunicado.

Este ataque se produce menos de una semana después del ciberataque contra el gigante de las criptomonedas Binance, que estima una pérdida de 6.300 millones de dólares en activos.

La Fiscalía de París informó que abrió una investigación formal tras recibir una denuncia del banco, filial del gigante francés de servicios financieros Crédit Mutuel en Bretaña y otras zonas del oeste de Francia.

Dijo que la pesquisa se centra en un presunto ataque contra un sistema automatizado de tratamiento de datos perpetrado por una organización criminal.

Arkéa indicó que en el ataque, que ya fue «controlado», los piratas informáticos obtuvieron acceso a la cuenta para hacer transferencias a otros bancos, y no a las cuentas de los clientes, que no sufrieron ninguna pérdida.

Según la entidad financiera, los fondos sustraídos fueron posteriormente convertidos en criptomonedas a través de plataformas especializadas.

Afirmó haber descartado que las transferencias obedecieran a errores humanos y sostuvo que se trató de «un ataque sofisticado procedente del exterior».

La entidad no dio detalles sobre cómo se llevó a cabo el ataque ni sobre quién podría estar detrás.

Arkéa tampoco confirmó la cifra de 133 millones de dólares en pérdidas publicada por el diario Le Télégramme, aunque reconoció que el monto de los fondos comprometidos es de esa magnitud.

«El importe afectado por el ataque, que todavía está siendo evaluado, no es de tal magnitud como para poner en riesgo la salud financiera y la solidez del grupo», agregó.

El banco obtuvo un beneficio neto de 230 millones de euros durante el primer semestre del año.

El fraude fue revelado a comienzos de semana por ZachXBT, un investigador independiente especializado en rastrear fondos en la cadena de bloques («blockchain»), la tecnología que sustenta las transacciones con criptomonedas.

El analista, que opera de forma anónima, aseguró que los fondos robados fueron canalizados a través de múltiples cuentas abiertas en plataformas de intercambio de criptomonedas.

CON INFORMACIÓN DE AFP