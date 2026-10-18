Avión que cubría la ruta Tel Aviv-Viena realizó aterrizaje de emergencia en Bulgaria tras amenaza de bomba

(EFE).- Un avión de la aerolínea austríaca Austrian Airlines, que cubría la ruta Tel Aviv-Viena, fue desviado este domingo a Sofía tras recibir una amenaza de bomba, confirmó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Bulgaria.

La empresa austríaca confirmó en un comunicado haber recibido una amenaza contra el avión del tipo Airbus A320 en el que viajaban seis tripulantes y 51 pasajeros.

En pleno vuelo, cerca de la frontera entre Bulgaria y Rumanía, la tripulación fue informada de una posible amenaza, por lo que se decidió desviar el avión hacia el sur y realizar un aterrizaje de emergencia en la capital bulgara.

Siguiendo los protocolos establecidos, un avión de combate de la Fuerza Aérea búlgara despegó y escoltó al aparato hasta su aterrizaje en el aeropuerto de la capital búlgara.

Tras evacuar a los pasajeros en Sofía, agentes de seguridad búlgaros inspeccionaron el avión, sin que por el momento se haya confirmado si existía realmente una amenaza contra la aeronave.

«Los pasajeros serán reubicados en una conexión alternativa lo antes posible, una vez finalizada la inspección del avión», explicó la aerolínea en su nota, sin dar más detalles.

El incidente se produce menos de tres semanas después de que el copiloto de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv intentara estrellar el avión en un acto terrorista, aunque el capitán y varios pasajeros israelíes lograron abortar el intento.

Según la prensa israelí, la semana pasada se produjeron dos amenazas anónimas de bomba contra vuelos de Delta Airlines de Nueva York a Israel, que resultaron ser falsas. EFE