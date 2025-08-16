Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron embarcación con 20 migrantes venezolanos, en su mayoría mujeres y menores

Una embarcación en donde se trasladaban 20 migrantes venezolanos, en su mayoría mujeres y menores de edad, fue detenida por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Un reporte de las autoridades trinitenses detallaron que en el bote se trasladaban seis hombres, seis mujeres y ocho menores, quienes navegaban cerca de la península de Cedros, en el extremo suroeste de la isla de Trinidad.

Asimismo, precisaron que los guardacostas interceptaron la embarcación a las 22:00 (hora local) del jueves y los adultos detenidos tienen entre 25 y 41 años de edad, mientras que los niños poseen edades comprendidas entre los cinco y los 17 años.

LES ENCONTRARON SUSTANCIA EN POLVO QUE RESULTÓ NO SER DROGA

Los agentes encontraron en la embarcación 32 cubos de queso blanco, cuatro bolsas de carne, una jaula con catorce pájaros camachuelos y cinco cubos de morcilla y salchichas de cerdo.

Pero lo que más llamó la atención de las autoridades trinitenses fueron tres paquetes transparentes con una sustancia blanca en polvo.

No obstante, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Trinidad determinó que no se trataba de ninguna droga ilícita.

Guardas costeros, funcionarios de inmigración y de la Unidad de Control de Inmigración interrogaron a los detenidos.

Por su parte, la Guardia llevó el barco a la bahía ‘Staubles’ para su resguardo, mientras que los migrantes capturados permanecieron bajo custodia en la comisaría de Cedros.

CUERPOS DE TRES VENEZOLANAS HALLADO POR LAS AUTORIDADES TRINITENSES HACE ALGUNAS SEMANAS

A principios de julio las autoridades trinitenses hallaron los cuerpos de tres mujeres venezolanas, quienes habían migrado a la isla caribeña en busca de un futuro mejor.

El primero de los casos es el de Valerie Marie Valentina Parra, de apenas 20 años. A la joven, oriunda del estado Bolívar, la reportaron como desaparecida el pasado 23 de junio y las autoridades pusieron en marcha las investigaciones.

A pesar de que las autoridades trinitarias confirmaron el hallazgo del cuerpo, las circunstancias de su muerte siguen sin conocerse.

Por su parte, funcionarios de la Unidad Nacional de Operaciones Especiales de Trinidad y Tobago encontraron el cuerpo de dos presuntas venezolanas en el interior de una fosa común poco profunda cercana a Warren Road.

Las autoridades confirmaron que el hallazgo se dio el pasado 25 de junio, pero no fue hasta esta semana que dieron información al respecto. Todo salió a la luz cuando detectaron signos de tierra removida en una zona boscosa.