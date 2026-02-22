Aumenta a nueve el número de fallecidos en Chile por la explosión de un camión con gas

(EFE).- El Ministerio de Salud de Chile informó este domingo de la muerte de otras tres personas afectadas por la explosión de un camión que transportaba gas el pasado jueves, con lo que aumentaron a nueve los fallecidos por el trágico accidente.

En cuanto al estado de los heridos, hay 12 personas hospitalizadas, de las cuales ocho se encuentran estables, pero aún en riesgo vital, mientras que cuatro permanecen en unidades de cuidados intermedios, informó la autoridad en su último reporte.

Un camión que transportaba gas licuado explotó el jueves en una autopista de la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital, en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria muy concurrida.

La explosión generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos. Además, provocó una gran humareda que alcanzó distintos puntos de la ciudad. El fuego logró ser apagado después de nueve horas de trabajo de los bomberos.

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, entre ellos el conductor del camión.

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro y apunta, como hipótesis inicial, al conductor que habría perdido el control del vehículo «probablemente por exceso de velocidad», lo que causó «un choque en cadena con un segundo vehículo mayor», apuntó el jueves la encargada del caso, Macarena Cañas.

Luego, añadió Cañas, se produjo la “explosión tipo nube por el contenido de gas licuado y petróleo que portaba (el camión) en su interior”.

La empresa Gasco, propietaria del camión, emitió un comunicado el sábado en el que «lamentó» el accidente, envió las condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que está colaborando con la investigación con «transparencia y disposición total» ante la Fiscalía y para esclarecer los hechos.

El accidente ha reabierto un debate en Chile sobre los horarios de conducción para transporte de carga peligrosa. Sindicatos y empresas de conductores de transportes de carga de varias regiones del país exigieron que se revisen y fiscalicen los largos turnos de manejo y los límites de velocidad para cargas peligrosas, que actualmente está fijada en 90 km/h, sin distinción respecto del tipo de carga transportada. EFE