Así fue la fuerte amenaza de Bukele contra «jefes de pandillas» que secuestraron a militares de El Salvador en Haití

EFE.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de cuatro militares salvadoreños secuestrados tras una emboscada en Puerto Príncipe, con advertencias de represalias si no son entregados con vida.
«Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño», publicó este miércoles el mandatario en sus redes sociales.
Bukele advierte a los «jefes de pandillas» que mantienen retenidos a los militares salvadoreños: «entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos».
El mandatario salvadoreño, avisó que sus palabras no deben ser tomadas como «amenazas vacías».
Situación en Haití
Varios miembros de las bandas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe murieron y otros resultaron heridos en enfrentamientos con la Fuerza de Supresión de Pandillas que intenta encontrar a cuatro de sus integrantes, de origen salvadoreño.
Así lo informó la GSF en un comunicado que señala que «continúan las operaciones de búsqueda de cuatro de sus efectivos, originarios de El Salvador», con quienes se perdió contacto el pasado domingo en Puerto Príncipe.
Según medios haitianos, los militares salvadoreños al parecer entraron por equivocación en una zona controlada por bandas armadas cuando regresaban de comprar víveres en un supermercado y fueron emboscados.
Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:
Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè.
Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan.
Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal.
Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan.
Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou.
Nou toujou gen tan pou evite sa.
Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan.
Desizyon an nan men nou.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026