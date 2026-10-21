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Así fue la fuerte amenaza de Bukele contra «jefes de pandillas» que secuestraron a militares de El Salvador en Haití

Caraota Digital
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EFE.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de cuatro militares salvadoreños secuestrados tras una emboscada en Puerto Príncipe, con advertencias de represalias si no son entregados con vida.

«Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño», publicó este miércoles el mandatario en sus redes sociales.

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Bukele advierte a los «jefes de pandillas» que mantienen retenidos a los militares salvadoreños: «entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos».

El mandatario salvadoreño, avisó que sus palabras no deben ser tomadas como «amenazas vacías».

 

Situación en Haití

 

Varios miembros de las bandas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe murieron y otros resultaron heridos en enfrentamientos con la Fuerza de Supresión de Pandillas que intenta encontrar a cuatro de sus integrantes, de origen salvadoreño.

Así lo informó la GSF en un comunicado que señala que «continúan las operaciones de búsqueda de cuatro de sus efectivos, originarios de El Salvador», con quienes se perdió contacto el pasado domingo en Puerto Príncipe.

Según medios haitianos, los militares salvadoreños al parecer entraron por equivocación en una zona controlada por bandas armadas cuando regresaban de comprar víveres en un supermercado y fueron emboscados.

 

 

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