Mundo

EN VIDEO: Aruba recibió el primer vuelo chárter desde Venezuela, esperan hasta siete semanales

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Aruba

Aruba recibió este domingo el primer vuelo chárter procedente de Venezuela luego de la reapertura de la frontera aérea el pasado 1 de agosto.

Contenido

La aeronave fue recibida personalmente por el ministro encargado de la aviación en Aruba, Wendrick Sicilia.

- Publicidad -
Ad image

«Estamos muy contentos de la primera actividad para conectar a Aruba y Venezuela», comentó el funcionario de Aruba.

Asimismo, precisó que como parte de estas conversaciones, ambos países acordaron una frecuencia de hasta siete vuelos semanales de ida y vuelta, lo que permitirá avanzar hacia la reactivación de conexiones comerciales regulares.

Sicilia señaló que «cada vuelo representa un paso más hacia la restauración de la conectividad y el fortalecimiento del puente entre Aruba y Venezuela».

LEA TAMBIÉN: LA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO QUE PIDEN TOMAR EN CUENTA PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN REPARAR SUS VIVIENDAS TRAS TERREMOTOS

LOS VUELOS A ARUBA 

El ministro aseguró que existe interés tanto de aerolíneas venezolanas como de compañías arubeñas en retomar estas rutas.

Al tiempo que ofreció nuevos detalles sobre las aerolíneas que estarían realizando estos vuelos: Aruba Airlines, Laser Airlines y Aeropostal.

“Estamos sumamente contentos de ver actividad y un interés creciente”, concluyó.

Es importante destacar que la aeronave que realizó el primer vuelo entre ambos países pertenece al Consorcio Helitec.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 17/08
$ USD: 772,54 Bs
EUR: 894,49 Bs