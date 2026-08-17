EN VIDEO: Aruba recibió el primer vuelo chárter desde Venezuela, esperan hasta siete semanales

Aruba recibió este domingo el primer vuelo chárter procedente de Venezuela luego de la reapertura de la frontera aérea el pasado 1 de agosto.

La aeronave fue recibida personalmente por el ministro encargado de la aviación en Aruba, Wendrick Sicilia.

«Estamos muy contentos de la primera actividad para conectar a Aruba y Venezuela», comentó el funcionario de Aruba.

Asimismo, precisó que como parte de estas conversaciones, ambos países acordaron una frecuencia de hasta siete vuelos semanales de ida y vuelta, lo que permitirá avanzar hacia la reactivación de conexiones comerciales regulares.

Sicilia señaló que «cada vuelo representa un paso más hacia la restauración de la conectividad y el fortalecimiento del puente entre Aruba y Venezuela».

#Aruba Aeronave modelo Metroliner matricula YV221T perteneciente al Consorcio Helitec, es el primer avion en realizar vuelo directo entre Venezuela y Aruba luego de la apertura de frontera aerea el pasado 01 de agosto. La empresa ofrece vuelos charters y de aeroambulancia. 🇦🇼🇻🇪 pic.twitter.com/BOxuiJoA7V — Juan Gotopo (@JuanGotopo) August 16, 2026

LOS VUELOS A ARUBA

El ministro aseguró que existe interés tanto de aerolíneas venezolanas como de compañías arubeñas en retomar estas rutas.

Al tiempo que ofreció nuevos detalles sobre las aerolíneas que estarían realizando estos vuelos: Aruba Airlines, Laser Airlines y Aeropostal.

“Estamos sumamente contentos de ver actividad y un interés creciente”, concluyó.

Es importante destacar que la aeronave que realizó el primer vuelo entre ambos países pertenece al Consorcio Helitec.