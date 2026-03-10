Aruba podría reabrir vuelos con Venezuela tras siete años, esto reveló su primer ministro

Las autoridades de Aruba está evaluando el restablecimiento de vuelos con Venezuela, suspendidos desde 2019, aunque reconocen que tendrán que esperar varios meses antes de tomar una decisión.

El primer ministro de Aruba, Mike Eman, sostuvo una entrevista con el medio arubeño Noticia Impacto y confirmó que está sobre la mesa retomar los vuelos. Incluso, ya han discutido esta medida con Países Bajos.

«Estamos en un proceso que nos da una luz al horizonte. Tuvimos la semana pasada una reunión con el director del Reino de Países Bajos para el manejo de visas y hablamos de la oportunidad (de establecer los vuelos)», detalló.

Eman precisó que esta medida se podría tomar en «mayo o junio» de este año. «Queremos ver si hay condiciones nuevas que pueden justificar una apertura y ponemos en marcha los referentes procesos», acotó.

ARUBA DEBE EVALUAR VARIOS ASPECTOS

Aunque hay voluntad de restablecer los vuelos, Aruba debe recibir un «consejo» del Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos. A esto se suma la autorización de otros organismos del país.

«No es oficial aún, pero es la primera vez en bastantes años que vemos una posibilidad de apertura», acotó Eman. Asimismo, destacó que el regreso de los vuelos serán de gran ayuda para la comunidad venezolana en Aruba.

Hace pocos días, jefa de la misión de Países Bajos en Caracas, Carmen Gonsalves, también comentó que se podría restablecer los vuelos entre Venezuela y Aruba. Al igual que el primer ministro, estimó que la ruta podría volver entre mayo y junio.

Diversas aerolíneas han restablecido sus vuelos o anunciado el retorno de sus operaciones con Venezuela. Sin embargo, los viajeros siguen esperando el regreso de la ruta con la isla de Aruba, ubicada cerca de las costas venezolanas.