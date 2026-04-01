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Aruba extendió prohibición de todo tipo de vuelos con Venezuela, pero evalúan situación interna

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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Aruba extendió nuevamente resctricción de vuelos con Venezuela hasta esta fecha
Foto: Archivo

Las autoridades de Aruba extendieron por otros tres meses el cierre aéreo con Venezuela, de manera que se mantiene la prohibición de vuelos comerciales, de carga y privados entre ambos países hasta junio de 2026.

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El abogado especializado en temas aeronáuticos, Guillermo De Armas, informó en redes sociales sobre la extensión de la prohibición de vuelos. Además, incorporó la notificación NOTAM emitida por el aeropuerto internacional Reina Beatrix de Aruba.

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«Aplica a la aviación general y a vuelos comerciales de pasajeros, carga y correo», expuso De Armas. La prohibición se extenderá, como mínimo, hasta el 27 de junio de este año, aunque podría ser prorrogada una vez más.


La medida ratifica la prohibición de la totalidad de los servicios aéreos regulares y no regulares entre Aruba y Venezuela. En tal sentido, la situación con los vuelos entre ambos países permanecerá sin cambios.

ARUBA EVALUARÁ LA SITUACIÓN

Autoridades de Aruba insinuaron en las últimas semanas que se podría extender la prohibición. Aunque evalúan restablecer los vuelos con Venezuela, tal medida se tomaría alrededor de mediados de año.

El primer ministro de Aruba, Mike EmAruba extendió prohibición de todo tipo de vuelos con Venezuela, pero evalúan situación internaan, dijo a principios de marzo que podrían restablecer las operaciones aéreas en «mayo o junio». «Estamos en un proceso que nos da una luz al horizonte», indicó.

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Por su parte, la jefa de la misión de Países Bajos en Caracas, Carmen Gonsalves, también comentó que se podría restablecer los vuelos entre Venezuela y Aruba. Al igual que el primer ministro, estimó que la ruta podría volver entre mayo y junio.

Diversas aerolíneas han restablecido sus vuelos o anunciado el retorno de sus operaciones con Venezuela. Sin embargo, los viajeros siguen esperando el regreso de la ruta con la isla de Aruba, ubicada cerca de las costas venezolanas.

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