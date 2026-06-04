Arrestaron a ejecutivo venezolano del Banco Santander durante operativo contra el Tren de Aragua en Chile: ¿quién es y cómo operaba?

Las autoridades de Chile realizaron un megaoperativo —en la capital Santiago— en contra del Tren de Aragua, que terminó con al menos 19 detenidos, entre ellos un ejecutivo venezolano del Banco Santander.

El operativo, realizado este martes, respondió a una investigación abierta en 2024 para indagar una serie de delitos, como operaciones de lavado de activos, extorsiones, asociación criminal, contrabando y «mercados ilegales del Tren de Aragua» en el país sudamericano.

«Es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio», dijo durante una rueda de prensa el fiscal Héctor Barros tras conocer los resultados de la acción.

Asimismo, se señaló, que entre los detenidos figura un ejecutivo del Banco Santander, cuyas dependencias fueron allanadas en la jornada junto a otras diversas residencias y oficinas de diferentes partes del país.

¿QUÉ SE SABE DEL EJECUTIVO DEL BANCO SANTANDER?

Según el medio Bio Bio Chile, como José Carlos Pérez Asencio fue identificado el ejecutivo del Banco Santander detenido en medio del megaoperativo realizado contra el Tren de Aragua.

Asimismo, se detalló, que de acuerdo con su página de LinkedIn, se desempeñaba hasta como ejecutivo de recuperaciones y trabajaba en la empresa bancaria desde 2019. En tanto, en la misma red social se menciona que también estuvo en el Banco de Venezuela.

Además, se apuntó que Pérez presuntamente estaría relacionado con el envío a Venezuela de fondos obtenidos por el Tren de Aragua en Chile mediante actividades como la extorsión y otros delitos.

En concreto, el trabajador, según la fiscalía, estaría vinculado con «operaciones internacionales para el Tren de Aragua» y habría facilitado múltiples cuentas bancarias en diversas entidades financieras para lavar dinero y traspasarlo a la organización.

De acuerdo con la investigación, habría sido captado por la organización criminal mientras se desempeñaba como funcionario del mismo Banco Santander.

El Director General de la PDI, Eduardo Cerna; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, Subdirectora Operativa de Gendarmería Coronel Angélica Briones y agregado policial de Colombia en Chile Coronel Carlos Fuentes entregan antecedentes sobre la denominada “Operación Tokio”, por los… pic.twitter.com/IqBCIo8N8h — PDI Chile (@PDI_CHILE) June 2, 2026

ÉL NEGÓ QUE USARA AL BANCO

En tanto, el fiscal Barros indicó que Pérez señaló que no utilizaba directamente su trabajo en el banco para participar de los delitos, sino que tenía cuentas en distintas entidades financieras para operar y mover los dineros.

«El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar», señaló.

¿CÓMO OPERABA EL TREN DE ARAGUA?

De acuerdo con la investigación, la banda criminal cometía diversos delitos, como extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela, entre otros ilícitos.

Una de las principales actividades ilícitas consistía en operar la banda bajo la fachada de una productora de eventos, mediante la cual presuntamente obligaban a los propietarios de seis locales nocturnos del sector Bellavista a cederles el control de sus establecimientos durante determinadas noches.

De esta manera, la organización criminal organizaba eventos en los que se apropiaba de las ganancias por concepto de entradas y comercialización de drogas, mientras que a los propietarios de los locales solo se les permitía lucrarse con la venta de bebidas alcohólicas.

Luego, el dinero era remitido a un centro penitenciario en Colombia, donde permanece recluido Carlos “Bobby” Gómez, uno de los cabecillas de la organización criminal.

Por esta razón, dicho penal también fue objeto de un allanamiento por parte de la Policía Nacional colombiana.

«Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos (unos 88 millones de dólares) que salieron de nuestro país», expresó el fiscal, quien indicó que entre los detenidos hay 10 mujeres y nueve hombres.

Además de los detenidos, el operativo terminó con más 140 cuentas bancarias congeladas y una «suma congelada que supera los 300.000 dólares».

¿QUÉ DICE EL BANCO SANTANDER?

El Banco Santander indicó en un comunicado que colabora con las investigaciones y aseguró que «mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente».