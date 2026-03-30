Argentina en completo shock: Familia del niño que murió en tiroteo escolar publicó desgarrador mensaje y es viral

La ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe (Argentina), continúa conmocionada tras el ataque ocurrido este lunes en la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, donde un adolescente de 15 años ingresó armado con una escopeta y asesinó a Ian Cabrera, un estudiante de 13 años.

El hecho, que además dejó a otros ocho alumnos heridos, desató una ola de dolor, indignación y preguntas urgentes sobre la salud mental y el acompañamiento a los jóvenes.

En plena conmoción por lo sucedido, una familiar del padre de la víctima publicó un mensaje citado por varios medios locales, que rápidamente se viralizó por su crudeza y llamado a la reflexión colectiva.

«Hoy una familia quedó destruida. Una escuela marcada para siempre. Y una ciudad entera en shock. La salud mental no es un tema menor. Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias», escribió sobre un fondo negro, sintetizando el sentimiento de una comunidad que intenta comprender lo incomprensible.

«Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma. Durante mucho tiempo se minimizó la salud mental, el sufrimiento silencioso, el bullying, la soledad de muchos adolescentes», remarcó la prima segunda del chico fallecido, al que mataron de un tiro de escopeta en el baño de la escuela.

Y siguió: «Más allá del dolor, ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de salud mental, de lo que sienten nuestros adolescentes, de la importancia de escuchar, acompañar y pedir ayuda a tiempo».

LO QUE SE SABE DEL ATACANTE

Mientras tanto, el abogado del acusado reveló que el joven estaba bajo tratamiento psicológico y, que había intentado autolesionarse en el pasado, aunque nunca había mostrado conductas violentas hacia terceros.

También señaló que vivía únicamente con su madre, ya que su padre reside en otra provincia.

Dos amigos del tirador contaron que, antes del ataque, les preguntó dónde quedaba el baño, algo que les resultó extraño porque cursa en la escuela desde hace tres años y conoce perfectamente las instalaciones.

Lo cierto, es que el caos que siguió a los disparos dejó una huella imborrable en los estudiantes, muchos de los cuales relataron haber escuchado entre siete y ocho detonaciones antes de correr desesperados por los pasillos.

Las autoridades confirmaron que no existían antecedentes de bullying entre el agresor y la víctima, una situación que genera más desconcierto sobre las motivaciones del ataque.