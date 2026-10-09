Amor criminal: Pareja salió junta a cometer sus fechorías, pero les llegó el karma y todo les salió mal

Un insólito caso se vivió esta semana en un barrio de la ciudad de Cartagena, en Colombia, cuando una pareja salió a cometer algunos atracos. El hombre logró huir de las autoridades y abandonó a su novia, quien resultó detenida.

Los hechos se dieron el miércoles en el barrio Anita, en donde la pareja pretendía realizar varios asaltos. De acuerdo a las versiones preliminares, ambos interceptaron a una joven para despojarla de sus pertenencias.

El sujeto, quien todavía no ha sido identificado, portaba un arma de fuego y amenazó de muerte a la víctima durante el robo. Sin embargo, lo que no esperaba la pareja delictiva es que los habitantes del sector iban a percatarse de lo que ocurría.

En cuestión de segundos, varios integrantes del sector salieron a la calle para auxiliar a la víctima, según medios colombianos. El sujeto salió corriendo de la escena del crimen, pero dejó atrás a su pareja y presunta cómplice.

CAPTURARON A LA PAREJA

Los vecinos no pudieron evitar que el hombre escapara, pero la mujer fue retenida mientras esperaban la llegada de las autoridades. Funcionarios de la Policía Metropolitana de Cartagena se desplazaron al lugar rápidamente.

Las autoridades detuvieron oficialmente a la mujer, a la vez que recopilaron testimonios y evidencias del crimen. En ese sentido, buscan determinar cómo ocurrió el presunto intento de asalto y establecer las responsabilidades.

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La detenida fue trasladada a los calabozos de la localidad, mientras que las autoridades buscan identificar y dar con el paradero de su pareja, quien huyó del lugar.