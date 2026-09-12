Al estilo de ‘Masacre en Texas’, un hombre aterrorizó a los ciudadanos en un pueblo de España

Los habitantes del barrio de Algorta, en el pueblo de Getxo del país Vasco, España, vivieron momentos de terror, cuando un hombre armado con una motosierra en funcionamiento persiguió a varias personas, la madrugada de este sábado.

La prensa local informó que los hechos ocurrieron sobre las 5:00 de la mañana después de una discusión entre el hombre y otras personas.

La identidad del atacante no fue suministrada. Solo se supo que, tras la discusión el hombre comenzó a seguir a las personas, mientras las amenazaba con la motosierra encendida. Este hecho generó una “situación de grave riesgo”.

La Policía local acudió rápidamente al lugar, pero antes de que llegaran los agentes, la motosierra dejó de funcionar. Por ello, varios de los amenazados se abalanzaron sobre el hombre para desarmarlo.

En el forcejeo, el sujeto sufrió una lesión compatible con un arma blanca. Los policías localizaron posteriormente este objeto en las inmediaciones del lugar.

Asimismo, se informó que al menos dos ciudadanos resultaron con heridas leves y luego funcionaros del servicio sanitario las atendieron.

Mientras, los agentes arrestaron al hombre de la motosierra, quien al parecer ya tiene antecedentes policiales por reincidente. Debido a las lesiones que presentaba el atacante lo trasladaron al Hospital Universitario Cruces, en calidad de detenido.

La policía destacó la «profesionalidad y capacidad de respuesta» de sus agentes. También resaltó, la coordinación con los servicios sanitarios que permitió controlar la situación antes de que escalara a mayores.

Las autoridades de la localidad mantienen la investigación abierta, para determinar que llevó al hombre a atacar a la muchedumbre.