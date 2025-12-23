Air Europa amplía la cancelación de sus vuelos a Venezuela hasta el 18Ene

(EFE).- Air Europa ha cancelado los vuelos hacia y desde Caracas hasta, al menos, el próximo 18 de enero, pendiente de la evolución de la situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur por la situación que se vive en la región, según ha comunicado la compañía en sus redes sociales.
La aerolínea española suspendió sus operaciones a Caracas el pasado 24 de noviembre y ofrece a los clientes cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de sus billetes.
Asimismo, Air Europa también da a sus pasajeros la opción de cambiar de fecha los billetes para los vuelos entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de marzo.
LOS VUELOS
La tensa situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur llevaron a las autoridades aeronáuticas norteamericanas a recomendar no sobrevolar esas áreas y también la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) emitió una advertencia en el mismo sentido, que, por el momento, está vigente hasta final de mes.
Las tres compañías que operan entre España y Venezuela tienen suspendida su licencia por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía).
La crisis de conectividad aérea en Venezuela se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
EFE