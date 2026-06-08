Aeronave estadounidense que se estrelló en Dominicana iba a buscar a Yadier Molina, mánager de Magallanes

El exjugador de Grandes Ligas, Yadier Molina, reveló que el avión siniestrado la tarde de este domingo en el aeropuerto de La Romana se dirigía a Texas, Estados Unidos, para buscarlo a él, su familia y amigos.

«Mis condolencias a los pilotos y sus familias», dijo Molina tras conocer la muerte del piloto y copiloto en el accidente.

«Este avión iba en camino a buscarme a mí, a mi familia y amigos en Texas para regresarnos a Puerto Rico. Está brutal todo. Gracias mi Dios por todo y muy triste», añadió el actual mánager de los Navegantes del Magallanes.

EL ACCIDENTE EN LA ROMANA

El aterrizaje de emergencia de un avión de matrícula estadounidense en el aeropuerto internacional de La Romana, en República Dominicana, derivó en una colisión estrepitosa de la aeronave.

El hecho generó una intensa movilización de los servicios de emergencia para controlar el incendio provocado por el impacto.

Según un reporte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), se trataba de una aeronave estadounidense, matrícula N318JF y modelo GALX.

#Mundo | El aterrizaje de emergencia de un avión de matrícula estadounidense en el aeropuerto internacional de La Romana, en República Dominicana, derivó en una colisión estrepitosa de la aeronave. 📹 RRSShttps://t.co/DRBvq3nf4D pic.twitter.com/jGtxo6Z0vX — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 8, 2026

Se conoció que el avión declaró una emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

Igualmente, se informó que el avión se precipitó mientras intentaba retornar al aeropuerto ubicado a unos 125 kilómetros de Santo Domingo.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron como el avión va aterrizando y de pronto explotó, para luego provocar una enorme columna de humo.