Adolescente murió envenenada por la torta que le dio una amiga: «Un regalo para la chica más hermosa»

La sociedad brasileña está conmocionada por el asesinato de una adolescente de 17 años, llamada Ana Luiza de Oliveira Neves, que murió tras comer una torta envenenada que le había regalado su mejor amiga.

Los hechos se dieron el pasado sábado en Itapecerica da Serra, en São Paulo, cerca de las 5 de la tarde. De acuerdo a CNN Brasil, Ana recibió la torta con una nota que decía: «Un regalo para la chica más hermosa que vi jamás».

Ana se comió la torta de inmediato, pero con el paso de las horas se comenzó a sentir mal. La adolescente tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano, en donde los médicos determinaron que estaba intoxicada.

A pesar de su severo estado de salud, los médicos le dieron de alta y le ordenaron que siguiera un tratamiento. En el transcurso de la noche, su estado de salud empeoró y, aunque la llevaron de nuevo al hospital, Ana fue declarada muerta.

ASESINA DE ANA

Según la familia, la torta fue entregada por otra adolescente de 17 años, amiga cercana de la víctima. Incluso, la presunta asesina estuvo presente cuando comió el dulce y el estado de salud de la víctima comenzó a empeorar.

«Ella vio la vez que la llevé al hospital y, al día siguiente, también vio a mi hija caerse en el baño y no mostró ninguna reacción… Después de que mi hija murió, todavía me saludó y me abrazó», dijo Silvio Ferreira, padre de Ana.

Apenas tuvieron conocimiento del caso, las autoridades capturaron a la adolescente que entregó la torta. De acuerdo a versiones extraoficiales, la detenida confesó que puso óxido de arsénico en el pastel.

El crimen, que parece estar motivado por celos, podría concluir con una pena ínfima. Puesto que la detenida es menor de edad, sería acusada de una infracción y tan solo cumpliría, como máximo, tres años en prisión por asesinar a Ana.