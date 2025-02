Adolescente de 17 años murió al caerle una barra de 270 kilos en el cuello: todo quedó grabado

El mundo del deporte está de luto por la muerte de Yashtika Acharya, una destacada competidora de halterofilia, que perdió la vida cuando una barra de 270 kilogramos le cayó en el cuello en un gimnasio de la India.

La tragedia ocurrió durante una sesión de entrenamiento en la ciudad de Bikaner, según The Times of India. Acharya, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Nacionales Juveniles, iba a hacer un ejercicio de sentadilla.

La joven atleta estaba haciendo el ejercicio bajo la supervisión de su entrenador. Los testigos relataron que Acharya hizo varias prácticas sin mayores problemas, hasta que le tocó el segundo intento de levantamiento.

Acharya levantó los 270 kilogramos, pero perdió el equilibrio y la tragedia se consumó. En el video se aprecia que, aunque su entrenador y compañeros intentaron sostener la barra, esta golpeó en contra del cuello de la atleta.

El oficial de la estación de Naya Shahar, Vikram Tiwari, indicó que Acharya había levantado previamente este peso. Sin embargo, en esta ocasión, cuando intentó transferir la barra a sus hombros, se tambaleó hacia atrás.

«Los compañeros del gimnasio se apresuraron a quitarle la pesa, mientras su entrenador intentaba practicarle RCP, pero ella no mostraba signos de vida», apuntó el oficial, quien subrayó que Acharya fue declarada muerta en el hospital.

Shocking an Horrifying & DISTURBING VISUALS…

Tragic Loss : Gold-medallist powerlifter Yashtika Acharya dies in a Gym Accident during training in Bikaner

…a 270-kg weightlifting rod fell on her neck while she was practising..#YashtikaAcharya #Rajasthan#Powerlifting #Bikaner pic.twitter.com/s3PBIi7eAy

