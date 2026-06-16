¿Accidente o atentado? El padre de Gaspi duda de la versión del choque de helicópteros, y posteó desgarrador mensaje

El mundo de Internet permanece de luto por la inesperada muerte del youtuber Gaspar Prim, conocido como Gaspi, en una presunta colisión de dos helicópteros en los cielos de Río de Janeiro, en Brasil.
La versión oficial indica que, en circunstancias que no han sido determinadas, ambos helicópteros colisionaron en el aire. Además de Gaspi, también murieron el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.
En medio de la conmoción, Ricardo Héctor Prim, padre de Gaspi, habló con el medio argentino Clarín sobre la tragedia. Desde un principio, el señor manifestó sus dudas sobre el siniestro y manifestó que «no fue un accidente».
«No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado», indicó Prim.
De igual forma, Prim compartió en sus redes sociales una publicación del influencer Michelo, quien presentaba una «teoría» de que Gaspi y Oliver Tree murieron «porque se metieron con los poderosos».
LA DESPEDIDA A GASPI
Por otra parte, Ricardo Prim, quien dirige una librería en Puerto Madryn, compartió en su cuenta de Facebook el duelo por el que está pasando. En tal sentido, publicó dos fotos de Gaspi, tanto en su infancia como en su adultez.
«Gaspi, te quiero siempre», indicaba la frase que acompañaba ambas fotografías. Asimismo, el domingo, cuando la noticia de la tragedia era reciente, publicó una imagen con el mensaje: «infinita tristeza».
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La muerte de Gaspi, reconocido por su humor irreverente y espontaneidad, generó un efecto dominó en redes sociales. Cientos de miles de internautas, además de personalidades de Internet, manifestaron su pesar por la tragedia.