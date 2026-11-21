La profesora de música Naomi Tekea Craig, de 34 años, fue condenada el pasado 17 de noviembre a ocho años y medio de cárcel en Australia Occidental, tras declararse culpable de 12 delitos de abuso sexual infantil contra uno de sus estudiantes, un niño que tenía 12 años cuando comenzaron las agresiones, según informaron medios locales.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el proceso, los hechos ocurrieron entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. Craig conoció al menor cuando este se trasladó a Mandurah en 2023 y comenzó a asistir a clases en la escuela donde ella impartía música.

Con el tiempo, la acusada entabló cercanía con la madre del estudiante, vínculo que le permitió obtener una llave de la vivienda familiar.

MANIPULACIÓN Y ACOSO POR RRSS

Según los registros judiciales difundidos en la prensa local, la mujer ejerció manipulación mediante regalos, vigilancia a través de redes sociales y advertencias sobre cancelar una suscripción musical si el menor no respondía.

Asimismo, le envió fotografías y videos de contenido sexual. En mayo de 2025 quedó embarazada y manifestó su intención de tener más hijos con el niño, dando a luz a un bebé en enero de 2026.

El caso quedó al descubierto cuando la madre instaló cámaras de seguridad dentro de su casa y registró los abusos. Tras revisar las grabaciones, denunció de inmediato ante la Policía, lo que derivó en la detención de Craig en diciembre de 2025, semanas antes del parto.

FALLO JUDICIAL

Durante la audiencia de sentencia, el juez John Prior calificó los hechos como una «violación grave de confianza» y subrayó que la víctima era «legalmente incapaz» de consentir.

El tribunal estableció que la condenada podrá optar a la libertad condicional luego de cumplir seis años y medio de cárcel. Además, quedó inscrita de por vida en el registro de delincuentes sexuales y tiene prohibido de forma permanente trabajar con menores.