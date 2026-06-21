Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia, según conteo preliminar

(EFE).- Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos, una estrecha diferencia de 255.001 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda, que recibe 12,6 millones, según el 99,45 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

La ventaja de De la Espriella es de 0,98 puntos porcentuales, superior al 0,55 que falta por contabilizar.

PETRO CUESTIONA RESULTADOS Y DENUNCIÓ «MUCHAS IRREGULARIDADES»

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo «muchas irregularidades» en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 98,91 % de las mesas contabilizadas gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 1,07 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

«Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades», expresó Petro en X. EFE