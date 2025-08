VIRAL: La insólita y aterradora experiencia de una mujer que se quedó atrapada en una chimenea

Bomberos del Departamento de Los Ángeles protagonizaron un dramático rescate en San Fernando, California (EEUU), al liberar a una mujer que había quedado atrapada dentro de una chimenea en un centro recreativo.

De acuerdo con Telemundo y otros medios locales, el incidente con la mujer y la chimenea ocurrió el martes por la noche y movilizó a equipos de emergencia que, tras recibir llamadas de auxilio, se enfrentaron a esta situación tan insólita como peligrosa.

Según testigos, la mujer fue vista bailando sobre el tejado de una pequeña dependencia municipal antes de introducirse por la chimenea, aparentemente por voluntad propia.

Lo que comenzó como una escena curiosa se tornó alarmante cuando los gritos de auxilio alertaron a los transeúntes, quienes llamaron al 911.

An adult woman was rescued this evening in San Fernando when she went stuck inside a chimney. Great Technical Rescue performed by LAFD personnel. @LAFDtalk @LAFD @LAFDvalley @TELEMUNDO52 @NBCLA pic.twitter.com/kJEzhc3ucn

— Juan Guerra (@JuanGuerraPhoto) August 6, 2025