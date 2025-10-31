EEUU

VIRAL: La insólita comparecencia de un policía sin pantalones ante un juez en Estados Unidos

La cara del juez de una corte de Detroit al descubrir que el agente aparecía en cámara en calzoncillos / Captura de video

En una escena que parece sacada de una comedia, el agente Matthew Jackson, del Departamento de Policía de Detroit (EEUU), participó en una audiencia judicial por Zoom vistiendo únicamente la parte superior de su uniforme oficial—camisa y placa—pero sin pantalones.  

El hecho ocurrió durante una sesión del Tribunal del Distrito 36, en la que se abordaba un caso de conducción temeraria. El juez Sean Perkins, visiblemente desconcertado, interrumpió la declaración para preguntar: “¿Lleva pantalones, agente?”.  

Jackson, al parecer, no se percató de que la cámara mostraba más de lo que esperaba. Su respuesta fue directa: “No, señor”.  

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando reacciones que iban desde la incredulidad hasta el humor.  

Aunque el agente no enfrentará sanciones por su atuendo, el incidente ha sido objeto de debate sobre el decoro profesional en entornos virtuales.  

El agente de policía de Detroit Matthew Jackson compareció en una vista judicial virtual sobre Zoom sin pantalones el 27 de octubre

¿CÓMO RESPONDIÓ LA POLICÍA? 

Todd Bettison, jefe del Departamento de Policía de Detroit, ofreció disculpas públicas en representación de la institución, describiendo el comportamiento del agente como inapropiado y alejado de los estándares profesionales que se esperan del cuerpo policial.  

«Fue una acción no representativa de la profesionalidad» del departamento de policía, reiteró el funcionario.  

Este tipo de situaciones no son nuevas desde que las videollamadas se volvieron parte del día a día. Sin embargo, el caso de Jackson destaca por tratarse de un funcionario público en una instancia judicial.  

Expertos en protocolo digital señalan que, aunque el teletrabajo ha flexibilizado ciertos códigos, los espacios formales como tribunales requieren mantener estándares de presentación, incluso a través de una pantalla. 

