VIRAL: La impactante frialdad de un hombre al robar una joyería, se llevó $100.000 en menos de 10 minutos

Un descarado robo en una joyería de Los Ángeles (EEUU) quedó registrado en video y se volvió viral por la frialdad y rapidez con la que actuó el delincuente.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre ingresó a Nafiseh Jeweler, en Ventura Boulevard, descendiendo desde el techo y llevándose más de 100.000 dólares en joyas y monedas especiales, todo en menos de 10 minutos.

Lo que se precisó, es que el asalto ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada del sábado, según informó Fox 11.

En las imágenes se observa al sospechoso con el rostro descubierto mientras abre vitrinas y selecciona piezas de alto valor, incluidas joyas de colección provenientes de Medio Oriente.

Su conocimiento del espacio llamó la atención de los propietarios, quienes sospechan que el ladrón sabía exactamente cómo moverse dentro del local.

CAUGHT ON CAMERA: Surveillance video shows a robber entering a jewelry store through the roof and ransacking $100,000 worth of jewelry in less than 10 minutes. It's the store's second burglary in six months, and the owner says he's now considering moving his family from Los… pic.twitter.com/p9gpMTo3ng — Fox News (@FoxNews) February 10, 2026

¿POR QUÉ SOSPECHAN QUE CONOCÍA EL LUGAR?

Touraj Nezafati, copropietario de la joyería, explicó que el intruso no cayó directamente desde el techo debido a la altura de 5,5 metros.

En cambio, se deslizó hasta un segundo nivel interno y desde allí saltó para evitar lesiones.

“La persona simplemente entró desde el techo. Sabía que si saltaba desde arriba se rompería algo”, dijo Nezafati, sugiriendo que el ladrón estaba familiarizado con la estructura del negocio.

La familia Nezafati, con tres décadas al frente de la joyería, enfrenta un momento crítico. Este es el segundo robo en seis meses.

Además, denunciaron haber sido víctimas de dos asaltos en su propio hogar, donde fueron seguidos desde la tienda y retenidos a punta de pistola.

El clima de inseguridad ha generado un profundo desgaste emocional. “Es hora de irnos de Los Ángeles. La ciudad ha cambiado. Incluso nos da miedo salir de la joyería para ir a casa”, lamentó el copropietario.

Tras el robo anterior, la familia había reforzado la seguridad, incluyendo una bóveda más resistente. Sin embargo, el nuevo ataque los ha llevado a considerar medidas más drásticas.

Ahora evalúan trasladar la joyería al condado de Orange o cerrar definitivamente un negocio que ha sido parte de su vida durante 30 años.

En tanto, la policía continúa investigando, mientras el video del robo sigue circulando ampliamente en redes sociales.