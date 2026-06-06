VIRAL: Guaidó anunció que regresará a Venezuela para «ayudar» y envió mensaje a María Corina

El opositor venezolano, Juan Guaidó, adelantó que tiene planes de regresar a Venezuela para «ayudar», a pesar de que desde el Gobierno han expresado de manera reiterada que lo detendrán si pone un pie en el país.

«Sin duda alguna planeo regresar a Venezuela, a ayudar, a hacer lo que siempre he hecho, que es ayudar», dijo en una entrevista con Franklin Virgüez.

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En ese sentido, expresó su respaldo a la líder opositora, María Corina Machado, asegurando que de haber elecciones, votará por ella. No obstante, le instó a que realice primarias para determinar al candidato opositor.

Además, en un pasaje de la charla, se molestó con un usuario que le hizo una pregunta que prefirió no leer. Sin embargo, sí dejó saber que en ella, esta persona lo acusaba de cometer delitos.

«Estoy en los Estados Unidos. 911. Si lo que usted dice es cierto, entonces tiene las pruebas; de lo contrario, usted es un hablador de paja. O peor aún, quien comete delito es usted, y eso se llama difamación», enfatizó Guaidó.

LA BURLA | Juan Guaidó se molestó cuando comenzaron a llamarlo “Vamos Bien” y, para completar, se envalentonó: “ESTOY EN LOS EE. UU. 911. Si lo que usted dice es cierto, entonces tiene las pruebas; de lo contrario, usted es un hablador de paja”. Al preguntarle si regresará a… pic.twitter.com/tJCv6zg1sx — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) June 5, 2026

MENSAJE DE GUAIDÓ A QUIENES CUESTIONAN SU ANTERIOR «INTERINATO»

Por otro lado, Virgüez le concedió un espacio a Guaidó para que enviara un mensaje a los venezolanos que cuestionan su anterior «interinato». Esto, partiendo desde la premisa de que su etapa sirvió más para proteger activos en el exterior que para «liberar a Venezuela».

«El proceso venezolano es un proceso. Son años de luchas. Del movimiento estudiantil en mi caso, hasta llegar a la detención de Maduro. El Gobierno interino logró, entre otras cosas, que denunciaran a Maduro, que le pusieran recompensa, mantener y proteger activos que algunos sobreviven, como Citgo y Monómeros», agregó.

Finalmente, aseveró que la fuente de los ataques en su contra no es otra que el Gobierno venezolano. «Y a veces desde la frustración, replicamos unas cosas que no son ciertas», precisó Guaidó.