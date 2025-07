VIRAL: ‘Golf Force One’, el nuevo carrito blindado de Trump que no pasó desapercibido en redes sociales

El presidente de EEUU, Donald Trump, aterrizó en Escocia para disfrutar el pasado fin de semana de una buena jornada golf en el lujoso complejo Turnberry. Pero lo que más llamó la atención no fue su swing, sino el imponente dispositivo de seguridad que lo acompañó: escoltas armados, francotiradores estratégicamente ubicados y un buggy o carrito (pequeño) blindado apodado ‘Golf Force One’.

Esta visita, lejos de ser una escapada relajada, se convirtió en un despliegue de poder y precaución tras los atentados frustrados que sufrió en el último año.

El protagonista mecánico de esta historia es un Polaris Ranger XP modificado, un vehículo todoterreno comúnmente usado por fuerzas policiales rurales en EEUU y Reino Unido.

Adaptado con cristales antibalas, refuerzos en las ventanillas y una estructura de seguridad multicapa, este carrito no solo transporta palos de golf, sino también la tranquilidad de un mandatario que no deja nada al azar.

Aunque no alcanza el nivel de blindaje de ‘La Bestia’, el coche presidencial, su apodo ‘Golf Force One’ refleja su rol como fortaleza móvil en terreno abierto.

La elección de un campo de golf como escenario no es casual. Estos espacios, por su amplitud y escasa cobertura, representan un desafío para los equipos de seguridad.

Es por ello, que el Servicio Secreto ha extremado precauciones, transformando el buggy en una plataforma de protección en movimiento que permite a Trump mantener sus rutinas deportivas sin comprometer su seguridad.

La velocidad máxima estimada del vehículo es de 105 km/h, con capacidad para seis ocupantes y espacio para equipamiento deportivo.

Una clara muestra del altísimo nivel de seguridad del vehículo es el borde del parabrisas, que delata la presencia de un cristal antibalas. De forma similar, los marcos de las ventanillas han sido reforzados para resistir todo tipo de impactos.

Aunque los cristales aparentan estar tintados, en realidad su color oscuro se debe a que no se trata de lunas convencionales. Están compuestos por lo que en el ámbito automotor se conoce como una armadura de seguridad: un sistema multicapa diseñado para ofrecer máxima resistencia frente a proyectiles de distinto calibre.

