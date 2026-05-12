VIRAL: El 3 de enero… y la polémica foto de Marco Rubio difundida por la Casa Blanca que causa revuelo

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, causó revuelo en redes sociales este martes, 12 de mayo, al posar con un conjunto deportivo Nike Tech Fleece gris, a bordo del Air Force One.

La prenda causa sensación, ya que es idéntica a la que vestía Nicolás Maduro durante su detención el pasado 3 de enero, lo que convirtió la imagen en una de las más virales durante las últimas horas.

La fotografía fue difundida por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, durante un viaje oficial hacia China.

«¡El secretario Rubio luciendo el Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!», escribió el funcionario en sus redes sociales.

La publicación se difundió meses después de la denominada «Operación Resolución Absoluta», la incursión militar que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Es de destacar, que Rubio es considerado uno de los arquitectos principales de la estrategia de la segunda administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la crisis venezolana.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

EL IMPACTO VIRAL DEL CONJUNTO DE MADURO

Vale recordar, que este conjunto deportivo, compuesto por una chamarra Windrunner y pantalones joggers, se convirtió en un fenómeno viral en enero tras la difusión de las imágenes de la detención.

De hecho, el modelo alcanzó un nivel de popularidad sin precedentes bajo el denominado «efecto Maduro».

Esto provocó, tras el operativo, que las búsquedas del producto en Google se dispararan globalmente. Así el interés del consumidor transformó una prenda de uso cotidiano, en un símbolo de la actualidad geopolítica reciente, agotando existencias en múltiples plataformas de venta en línea, sobre todo en los pasados carnavales.