VIRAL: dron con fentanilo se estrelló en una casa de Florida y el traficante quería recuperarlo

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Captura de video

Los residentes de una vivienda en Lutz, en Florida (EEUU), fueron despertados en plena madrugada por un estruendo inusual: un dron se había estrellado contra la parte trasera de su casa. 

Al inspeccionar el patio trasero, encontraron el dron con una luz intermitente y bolsa de tela marrón atada. Lo que parecía un accidente, se convirtió rápidamente en una escena policial, ya que dentro de la bolsa había cuatro paquetes, tres con fentanilo en polvo y uno con metanfetamina, etiquetados con nombres y uno con la frase “Comparte esto”. 

LEA TAMBIÉN: TEMÍA DENUNCIAR VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA NO SER DEPORTADA DE EEUU Y APARECIÓ SIN VIDA EN UN BOSQUE

Lo más insólito ocurrió poco después, cuando Jason Brooks, de 49 años, apareció en la puerta principal de la casa, solicitando recuperar su dron.  

Sostenía el control remoto del dispositivo y alegaba que no había entrado al patio sin permiso, por lo que decidió “hacer lo correcto” y tocar la puerta.  

Los propietarios, desconcertados, llamaron a la policía. Cuando los agentes del condado de Hillsborough llegaron, encontraron a Brooks en la entrada, todavía con el control en mano, y procedieron a arrestarlo. 

El sheriff Chronister calificó el comportamiento del sospechoso como evasivo: “Está en la entrada, sosteniendo el control remoto del dron que acaba de estrellarse, y como delincuente experimentado, se hace el disimulado: ‘Estaba volando mi dron. Vivo a una milla de aquí, y creo que se estrelló en esta zona, y voy al patio trasero a buscarlo’”, declaró. “No hay duda de que estaba tratando de pasar desapercibido”, señaló.  


Las autoridades confirmaron que Brooks enfrenta múltiples cargos, incluyendo posesión de sustancias controladas con intención de distribuir, conducir un vehículo no registrado, y violación de libertad condicional.  

Además, tenía una orden de arresto activa en el condado de Pasco por no comparecer ante el tribunal.  

Los propietarios de la casa entregaron a las autoridades el dron y las sustancias incautadas. El sheriff indicó que los investigadores están examinando los datos del aparato para rastrear su ruta y determinar si estaba vinculado a una red de distribución mayor. 

El funcionario precisó que Brooks se presentó de manera remota ante un juez del condado de Hillsborough este miércoles. Aunque se le otorgó libertad bajo fianza por los cargos, permanece detenido debido a la orden judicial pendiente en dicho condado vecino. 

