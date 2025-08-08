VIRAL: Dos muertos dejó aparatoso choque de un helicóptero contra cables eléctricos y cayó sobre un barco

Una tragedia se registró en las inmediaciones de East Alton, Illinois (EEUU), cuando un helicóptero que sobrevolaba el río Misisipi chocó contra un cable de electricidad y se precipitó sobre un barco, accidente que dejó dos muertos.

De acuerdo con medios locales, el impacto ocurrido este jueves, 7 de agosto, provocó un incendio que acabó con la vida de los dos ocupantes de la aeronave.

Las autoridades confirmaron que no había personas a bordo del barco en el momento del accidente, lo que evitó una mayor pérdida de vidas humanas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, a unos 800 metros de la presa de Alton. Según Rick Pender, jefe de Bomberos de Rivers Pointe, el helicóptero se incendió tras el impacto. Señaló, que el mismo, generó una columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona.

Dij que equipos de bomberos, servicios médicos de emergencia y fuerzas del orden acudieron rápidamente al lugar, logrando extinguir el fuego y asegurar el área.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update private helicopter (#N173AL) working over the transmission lines clips, one of them and crashes into a barge on the Mississippi River in Saint Charles, County. There were two people aboard, and both were killed in the explosion and fire. The FAA… pic.twitter.com/z9UeFrfGAX — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 7, 2025

Como medida preventiva, el río Misisipi fue cerrado temporalmente a la navegación comercial, mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y evaluación de daños.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente, incluyendo el motivo por el cual el helicóptero volaba tan cerca de los cables eléctricos.

Un video proporcionado por un testigo a la cadena KMOV-TV muestra el momento posterior al impacto. En concreto, se visualiza una densa columna de humo elevándose desde la barcaza.

Las imágenes serán claves para los investigadores, quienes buscan reconstruir la secuencia de eventos que llevó al trágico desenlace. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas, ni el propósito del vuelo.