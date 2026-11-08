VIRAL: Árbol de Navidad del Rockefeller Center llegó a Nueva York, esta será la fecha de su encendido

El tradicional y emblemático árbol de Navidad arribó el sábado al Rockefeller Center, en el centro de Nueva York, para presidir los festejos hasta el 9 de enero de 2027, luego de que se lleve a cabo su iluminación el próximo 2 de diciembre.

La pieza recorrió más de 320 kilómetros desde la comunidad rural de West Edmeston para situarse en el centro de Manhattan.

Se trata de una picea de Noruega de 23 metros de alto, 11 toneladas de peso y 15 metros de ancho. Una grúa la cargó en un remolque de 30 metros tras su tala el jueves pasado.

Poco después de las 7:30 hora local del sábado, la unidad maniobró hacia la plaza ante la mirada cautiva de cientos de espectadores.

Erik Pauzé, jardinero jefe del complejo, coordinó la búsqueda y elección del ejemplar desde hace más de 30 años.

¡El árbol de Navidad del Rockefeller Center llegó a #NewYork! 🎄

El abeto noruego de 23 metros y 75 años de edad se iluminará el 2 de diciembre, continuando una tradición iniciada por trabajadores de la construcción en 1931. pic.twitter.com/DnXGwm1v2T — Nelson Valdez (@nelvaldez) November 8, 2026

EL ÁRBOL FUE AVISTADO EN 2020

El profesional avistó el ejemplar en 2020 durante un recorrido de inspección. «Vi su forma de inmediato y supe que era perfecta», aseguró Pauzé al espacio televisivo Today.

Años después, Pauzé contactó a la dueña del terreno, Rebecca Decker, madre de tres hijos que reside a 110 kilómetros de Siracusa.

Decker confesó que el ofrecimiento la tomó desprevenida por completo. «Erik vino a tocar la puerta y dijo: ‘Qué árbol tan lindo’. Pensé que estaba bromeando», declaró en la entrevista, para luego acotar: «Vivo en el medio de la nada».

El encargado de la selección reconoció la perplejidad inicial de la dueña: «Ella sí me miró un poco raro».

La certidumbre total surgió cuando la familia McGinley, donante del ejemplar de 2023, le remitió una imagen del mismo pino. «Miré la dirección y dije: «Un momento, conozco esa dirección». Y así era», recordó el técnico.

🎄🗽¡La Navidad llegó a Nueva York! El árbol del Rockefeller Center llegó este 7 de noviembre a Manhattan. Mide 23 metros, pesa 11 toneladas y tendrá más de 50 mil luces LED. Su encendido oficial será el 2 de diciembre.#NuevaYork #Navidad #RockefellerCenter #QuéCosaNoticias pic.twitter.com/n8UnqdCa1J — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) November 7, 2026

Los trabajadores rodearán el tronco con andamios para instalar más de 50 000 bombillos LED mediante ocho kilómetros de cableado.

El remate superior exhibirá la estrella Swarovski de 70 puntas ideada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018, la cual pesa 408 kilos y luce tres millones de cristales.

SU ENCENDIDO

El encendido oficial del árbol en el Rockefeller Center ocurrirá el miércoles 2 de diciembre en un espectáculo transmitido en vivo por NBC y Peacock entre las 19:00 y las 22:00 hora del Este.

La costumbre arrancó en 1931 gracias a los obreros de la obra del complejo, mientras que el primer acto formal de luces ocurrió en 1933.

Al concluir las fiestas, el tronco se transformará en madera para la ONG Habitat for Humanity, al tiempo que plantarán nuevos ejemplares en el terreno donde la picea creció durante 75 años.