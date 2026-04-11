VIDEOS: El histórico amerizaje en el Pacífico de la cápsula tripulada de Artemis II con ayuda de paracaídas

La cápsula tripulada de Artemis II culminó este viernes, 10 de abril, su histórico viaje alrededor de la Luna con un amerizaje preciso en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California (EEUU).

El descenso, que duró unos 14 minutos desde su entrada en la atmósfera terrestre, se realizó con la ayuda de un sistema de paracaídas diseñado para reducir drásticamente la velocidad tras una caída libre inicial a velocidades extremas.

El amerizaje ocurrió poco después de las 8:07 de la noche, hora del este de Estados Unidos, dentro del área prevista de 2.000 millas náuticas.

A bordo de la nave Orion viajaban Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes enfrentaron una de las fases más exigentes de cualquier misión espacial: la reentrada.

Durante esta etapa, los astronautas experimentaron fuerzas gravitacionales que multiplicaron su peso por cuatro, además de temperaturas extremas que pusieron a prueba el escudo térmico de la cápsula, uno de los elementos más críticos del programa Artemis.

La nave Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, generando temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius debido a la fricción.

A pesar de estas condiciones extremas, el vehículo espacial completó su descenso sin contratiempos, desplegando sus grandes paracaídas en la fase final para garantizar un amerizaje controlado.

Las imágenes difundidas por la NASA muestran la cápsula descendiendo de manera estable antes de tocar el agua y apoyada por los paracaídas.

«Felicidades. Artemis II, misión cumplida», declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

«Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EE.UU. y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas», añadió Isaacman.

#10Abr | Los astronautas de Artemis II han 'amerizado' a las 8:07 pm, poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna. Video: @NASA pic.twitter.com/XZnP8X62Nj — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 11, 2026

EXTRACCIÓN DE LOS ASTRONAUTAS DE ARTEMIS

Tras el amerizaje, el siguiente paso para la NASA consiste en extraer a los astronautas uno por uno y trasladarlos en helicóptero hacia un buque de la Marina de los Estados Unidos.

Este procedimiento forma parte del protocolo estándar de recuperación, que busca garantizar la seguridad de la tripulación y permitir una evaluación médica inmediata después de su regreso a la Tierra.

Entre tanto, Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (694.481 millas).

Aunque el retorno fue exitoso, esta fase representaba un desafío particular para Artemis II debido a los fallos de diseño conocidos en el escudo térmico de Orion.

Durante Artemis I, el vuelo no tripulado de 2022, la cápsula sufrió daños inesperados en esta capa protectora, lo que generó preocupación entre los ingenieros.

El desempeño del escudo en esta misión tripulada será analizado minuciosamente, ya que su fiabilidad es clave para los próximos pasos del programa, incluido el futuro alunizaje de Artemis III.