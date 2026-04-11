EEUU

VIDEOS: El histórico amerizaje en el Pacífico de la cápsula tripulada de Artemis II con ayuda de paracaídas

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
La cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes / Captura de video

La cápsula tripulada de Artemis II culminó este viernes, 10 de abril, su histórico viaje alrededor de la Luna con un amerizaje preciso en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California (EEUU).  

Contents

El descenso, que duró unos 14 minutos desde su entrada en la atmósfera terrestre, se realizó con la ayuda de un sistema de paracaídas diseñado para reducir drásticamente la velocidad tras una caída libre inicial a velocidades extremas.  

Leer Más

Trump
Biden vs Trump: Los puntos claves del primer debate presidencial en EEUU
Trump insiste en que «podría hablar» con Maduro para «salvar muchas vidas»
Trump ordenó revisión de solicitudes de estas “green cards”: harán una evaluación adicional

LEA TAMBIÉN: REGRESO DE ARTEMIS II A LA TIERRA: LA PRUEBA DE FUEGO CON VELOCIDAD Y TEMPERATURAS EXTREMAS

El amerizaje ocurrió poco después de las 8:07 de la noche, hora del este de Estados Unidos, dentro del área prevista de 2.000 millas náuticas. 

A bordo de la nave Orion viajaban Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes enfrentaron una de las fases más exigentes de cualquier misión espacial: la reentrada.  

Durante esta etapa, los astronautas experimentaron fuerzas gravitacionales que multiplicaron su peso por cuatro, además de temperaturas extremas que pusieron a prueba el escudo térmico de la cápsula, uno de los elementos más críticos del programa Artemis. 

La nave Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, generando temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius debido a la fricción.  

A pesar de estas condiciones extremas, el vehículo espacial completó su descenso sin contratiempos, desplegando sus grandes paracaídas en la fase final para garantizar un amerizaje controlado.  

Las imágenes difundidas por la NASA muestran la cápsula descendiendo de manera estable antes de tocar el agua y apoyada por los paracaídas. 

«Felicidades. Artemis II, misión cumplida», declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

«Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EE.UU. y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas», añadió Isaacman.

EXTRACCIÓN DE LOS ASTRONAUTAS DE ARTEMIS  

Tras el amerizaje, el siguiente paso para la NASA consiste en extraer a los astronautas uno por uno y trasladarlos en helicóptero hacia un buque de la Marina de los Estados Unidos.  

Este procedimiento forma parte del protocolo estándar de recuperación, que busca garantizar la seguridad de la tripulación y permitir una evaluación médica inmediata después de su regreso a la Tierra. 

Entre tanto, Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (694.481 millas).

Aunque el retorno fue exitoso, esta fase representaba un desafío particular para Artemis II debido a los fallos de diseño conocidos en el escudo térmico de Orion.  

Durante Artemis I, el vuelo no tripulado de 2022, la cápsula sufrió daños inesperados en esta capa protectora, lo que generó preocupación entre los ingenieros.  

El desempeño del escudo en esta misión tripulada será analizado minuciosamente, ya que su fiabilidad es clave para los próximos pasos del programa, incluido el futuro alunizaje de Artemis III. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

WhatsApp sorprende con plan de rediseño e inesperados cambios en los estados
Tendencias
Activaron el "pago inteligente" en peaje de Tazón, así funciona y estas son las tarifas
Reportan aumento de las tasas de los peajes, estos son los nuevos montos
Venezuela
VIDEO: Influencer usó la IA para simular el robo de una patrulla y todo terminó de la peor forma
EEUU
jojobet girişhacklinkvaycasinomarsbahiscasibomjojobetjojobet girişholiganbetcasibomJojobet Girişjojobet