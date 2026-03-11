VIDEOS: El angustiante momento que obligó a dos mujeres aterrorizadas llamar a los bomberos por lo que ocurrió en su carro

Un insólito rescate se registró en Coral Springs, al sur de Florida (EEUU), cuando dos mujeres aterrorizadas acudieron al Departamento de Bomberos tras descubrir que su pitón bola, llamada Ritchie, había desaparecido dentro del tablero de su carro.

De acuerdo con lo reseñado por El Nuevo Herald, la situación se convirtió rápidamente en una operación de precisión que tomó casi una hora y mantuvo en vilo tanto a las dueñas como al equipo de emergencia y, la propia pitón.

Según relataron, la serpiente —una pitón bola marfil de un año— se deslizó por una pequeña abertura debajo de la consola central y quedó atrapada en un compartimento interno del vehículo.

Las mujeres intentaron recuperarla por sus propios medios, pero tras varios intentos fallidos y con el temor creciente de que el animal pudiera lastimarse, decidieron buscar ayuda profesional.

Fue entonces cuando se dirigieron a la Estación 43, donde los bomberos no tardaron en actuar.

El Departamento de Bomberos de Coral Springs compartió la experiencia en redes sociales, describiéndola como una “situación resbaladiza” y destacando que su trabajo siempre puede traer sorpresas.

ASÍ LOGRARON SACAR A LA PITÓN

Para liberar a Ritchie, los rescatistas tuvieron que desmontar paneles del tablero e incluso retirar un asiento completo, maniobrando con cuidado para no dañar al animal ni comprometer la estructura del carro.

El jefe del equipo, Jon Robbins, admitió que supervisó la operación desde cierta distancia debido a su miedo a las serpientes, aunque no dejó de grabar el momento.

¿CÓMO LA PITÓN QUEDÓ ATRAPADA?

La dueña de Ritchie, Camryn Drew, explicó que todo ocurrió después de comprar comida para mascotas. Al regresar al auto, la serpiente encontró la abertura y se introdujo en el interior del tablero, donde permaneció atrapada durante ocho horas.

Drew aseguró que, aunque la situación fue angustiante, los bomberos actuaron con profesionalismo y paciencia, logrando finalmente extraerla sin lesiones.

Las pitones bola son una de las especies exóticas más populares en el comercio de mascotas en Florida. Aunque pueden confundirse con las pitones birmanas, estas serpientes rara vez superan los cuatro pies de largo y no representan un peligro significativo para las personas.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida señala que, si bien ocasionalmente se encuentran ejemplares en libertad, no existen poblaciones reproductoras en el estado.