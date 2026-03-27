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VIDEO VIRAL | Trump: «Cuba es el siguiente objetivo (…) pero hagan como si no hubiera dicho eso»

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes, 27 de marzo, que Cuba podría convertirse en el próximo objetivo de las acciones estadounidenses, tras las recientes operaciones militares en Venezuela e Irán.  

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Durante su intervención en la Future Investment Initiative, un foro empresarial celebrado en Arabia Saudita, Trump elogió lo que describió como el éxito de su «gran ejército» y sugirió que Cuba estaría en la mira de Washington luego de Irán.  

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«Construí este gran ejército. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlo’, pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es el siguiente objetivo, por cierto», dijo Trump en la Future Investment Initiative.  

«Pero hagan como si no hubiera dicho eso. Por favor, hagan como si no lo hubiera dicho. Por favor, por favor, por favor, medios de comunicación, ignoren esa declaración», añadió. 

MARCO RUBIO ALINEADO CON TRUMP  

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio reforzó esa línea discursiva al afirmar que «quizá ahora pueda ser el momento» para impulsar una transformación política en Cuba.  

Desde París, tras participar en la reunión de ministros de Exteriores del G7, Rubio sostuvo que la profunda crisis económica y social que atraviesa el país abre una ventana para replantear su rumbo.  

Según el funcionario, el cambio pasa por sustituir a «las personas que están al mando» y revisar por completo el modelo económico vigente. 

«Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo», dijo Rubio.   

Rubio insistió en que el sistema político y económico vigente en Cuba es insostenible. También que solo una reforma estructural permitiría ofrecer un futuro más prometedor a la población. 

«Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene», afirmó,  

«Es triste que el único lugar donde los cubanos puedan tener éxito sea si abandonan el país. Eso es muy triste. Se ve a cubanos que van por todo el mundo y tienen éxito, excepto en Cuba», agregó el funcionario estadounidense. 

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